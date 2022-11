UNA NUOVA ENEL - PER RIDURRE IL DEBITO TROPPO ALTO E NON SOSTENIBILE SENZA OPERAZIONI STRAORDINARIE, ENEL DECIDE DI USCIRE DEFINITIVAMENTE DAL GAS E, DOPO ANNI DI ESPANSIONE, DI LASCIARE TRE MERCATI PER ABBATTERE IL DEBITO. LE DISMISSIONI ARRIVERANNO A QUOTA 21 MILIARDI - IL GRUPPO ENERGETICO RESTA IN ITALIA, SPAGNA, NORD AMERICA, BRASILE, CILE E COLOMBIA E SI PREPARA A LASCIARE PER SEMPRE ROMANIA, PERÙ E ARGENTINA