ORA CHE DEL VECCHIO È MORTO, CHE NE SARÀ DELLA SCALATA A MEDIOBANCA? – SENZA IL CARISMA E LA CREDIBILITÀ DEL “PAPERONE DI AGORDO”, SARÀ DURA PER MILLERI CONTINUARE NEL TENTATIVO DI PRENDERSI PIAZZETTA CUCCIA – COME DAGO-ANTICIPATO, LA BCE HA STOPPATO “DELFIN”: O SI TRASFORMA IN UNA HOLDING BANCARIA, O NON POTRÀ SALIRE SOPRA AL 20%. L’ALTERNATIVA È COALIZZARSI CON UNA GRANDE BANCA (INTESA?). MA L’UNICO CHE POTEVA RIUSCIRE A METTERE AL TAVOLO TUTTI ERA IL FONDATORE DI LUXOTTICA…