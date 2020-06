4 giu 2020 12:40

“SARÀ UNA CRISI PEGGIORE RISPETTO A QUELLA DEL 2008” – BOCCATA DI OTTIMISMO DI GIULIANO CAZZOLA A ‘RADIO CUSANO’: “SIAMO DI FRONTE A UN CROLLO DELLA PRODUZIONE CHE IN POCHI MESI HA SOMMATO LA CRISI DEL 2008 E DEL 2018 E NON SAPPIAMO COSA POTRÀ SUCCEDERE A SETTEMBRE. PER FORTUNA ABBIAMO IL BAZOOKA DELL’EUROPA” – “I PROBLEMI DELLA CASSA INTEGRAZIONE? È UNA LEGGENDA METROPOLITANA”. LO DICA A CHI NON HA UN SOLDO PER CAMPARE…