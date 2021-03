“SCEGLI OGGI” E RISPARMI ANCHE DOMANI – VIDEO: IL BACKSTAGE DEL NUOVO SPOT DI “ENEL ENERGIA” SULL’OFFERTA PER I NUOVI CLIENTI. IL PREZZO DELLA COMPONENTE ENERGIA È FISSO PER 24 MESI E SCONTATO DEL 30% - L’OFFERTA “SCEGLI OGGI” UTILIZZA SOLO ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI, È SICURA E FLESSIBILE: CI SONO TRE PIANI DISPONIBILI PER OGNI ABITUDINE DI CONSUMO...

IL BACKSTAGE DEL NUOVO SPOT DI ENEL ENERGIA “SCEGLI OGGI”

backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 12

"Scegli Oggi” è la nuova offerta di Enel Energia dedicata ai clienti che hanno una fornitura attiva e provengono da un altro fornitore di energia elettrica. Il prezzo della componente energia è fisso per 24 mesi e scontato del 30%.

La nuova offerta utilizza solo energia prodotta da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra e certificata dal nuovo sistema “Garanzie d’Origine” del Gestore Servizi Energetici, secondo la direttiva CE 2009/28/CE.

Una proposta unica, flessibile e sicura. Il cliente potrà scegliere uno dei tre piani disponibili che più si avvicina alle proprie abitudini di consumo:

backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 1

· Senza orari: un unico prezzo per l’energia in tutto l’arco della giornata, in modo tale da poterla utilizzare senza alcun vincolo, pari a 0,0623 €/kWh

notte e festivi: il prezzo della componente energia è gratis durante tutta la notte e i festivi. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 23 si pagheranno 0,1134 €/kWh

presentazione nuovo logo enel (2)

bioraria: una soluzione che permette di risparmiare se si consuma energia durante il weekend e nelle ore serali, adatta ad esempio a chi resta fuori casa a lungo per motivi di lavoro o di studio. In Fascia 1 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19) si pagheranno 0,07168 €/kWh. Il prezzo scende invece a 0,05768 €/kWh in Fascia 2 (dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, weekend e festivi).

backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 11

Il corrispettivo di commercializzazione è pari a 8€/mese per i primi 24 mesi. E se i consumi cambiano o non in linea con il piano scelto in fase di adesione all'offerta sarà possibile cambiare il piano tariffario in modo gratuito e senza costi aggiunti.

I clienti che sottoscrivono l’offerta hanno anche la possibilità di aderire a ENELPREMIA WOW!, il programma fedeltà gratuito di Enel Energia che sorprende ogni settimana con un regalo e che permette di partecipare ad iniziative speciali per vincere fantastici premi e ottenere bonus luce e/o gas in bolletta..

backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 10

L’adesione a Scegli Oggi può essere effettuata on line, al sito www.enel.it, oppure chiamando il numero verde 800 900 860 o presso uno dei negozi di Enel Energia. Il passaggio per aderire all’offerta è molto semplice, sia che si provenga dal Servizio di maggior tutela che da altro operatore del mercato libero non sono previsti costi per l'attivazione dell'offerta; non sono necessari interventi sugli impianti o sul contatore; il passaggio avverrà al massimo entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto.

presentazione nuovo logo enel (3)

Enel Energia è la società del Gruppo Enel che opera nel mercato libero, con oltre 12 milioni di clienti, fra residenziali e business. La sua offerta è ampia e flessibile, una vasta gamma di offerte luce e gas pensate per famiglie, aziende, professionisti, condomini e Pubblica Amministrazione.

Lo spot

Un’offerta promossa attraverso lo spot in tv e annunci su radio e web per cinque settimane. In un contesto che spesso ci pone di fronte a scelte complicate, almeno quando si tratta dell’energia diventa facile decidere perché Scegli Oggi è la soluzione semplice e trasparente che offre vantaggi chiari.

backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 7

Saatchi & Saatchi racconta l’offerta tramite due storie di vita quotidiana e ci fa entrare nel mondo dei due protagonisti permettendoci di coglierne gli aspetti più intimi ed emotivi. Da un lato vediamo un nonno che, per stare al passo con il mondo iper tecnologico di oggi ed avvicinarsi al suo nipotino, cerca di imparare a giocare ai videogiochi e dall’altro vediamo un ragazzo che, per stupire la sua nuova fidanzata giapponese, si cimenta con scarsi risultati nella cucina orientale.

backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 9

I protagonisti dei due spot tv, scopriranno poi che non serve complicare le cose e che a volte le scelte migliori sono proprio quelle più facili. Importante elemento di novità in questa nuova campagna commerciale è il lancio in Italia del purpose “Open power for a brighter future”, che racconta l’impegno di Enel per un domani migliore e più sostenibile, e l’approccio “open” del brand che da sempre punta ad offrire ai clienti soluzioni efficienti e servizi innovativi. A dare ancora più risalto al nuovo messaggio, ci pensano le note del brano inedito “We can do it all” prodotto ad hoc da Sizzer.

backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 15 backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 6 backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 16 backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 2 backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 8 backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 3 backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 20 backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 19 backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 18 backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 5 backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 17 backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 4 backstage dello spot di enel energia per offerta 'scegli oggi' 14