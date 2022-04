IL “SOLE” DELL’AVVENIRE - È STATO NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL “SOLE 24 ORE”: EDOARDO GARRONE CONFERMATO PRESIDENTE, MIRJA CARTIA D’ASERO DIVENTA AMMINISTRATORE DELEGATO, CLAUDIA PARZANI SARÀ VICE PRESIDENTE - ISTITUITO IL COMITATO ESG E INNOVAZIONE TECNOLOGICA…

Comunicato stampa

Si è riunito oggi, sotto la presidenza di Edoardo Garrone, il nuovo Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. nominato dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data odierna e che rimarrà in carica fino all’Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Al Presidente Edoardo Garrone sono state conferite le deleghe in materia di rappresentanza istituzionale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Claudia Parzani.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Mirja Cartia d'Asero Amministratore Delegato, conferendole i relativi poteri per la carica ad eccezione di quanto riservato alla competenza esclusiva del Consiglio, nominandola anche Chief Executive Officer incaricato dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed affidandole i compiti previsti dal Codice di Corporate Governance.

Il Consiglio ha attestato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Diamante Ortensia D'Alessio, Veronica Diquattro, Chiara Laudanna, Marco Liera, Claudia Parzani, Ferruccio Resta, Alexander John Ross e Fabio Vaccarono, nonché ha preso atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai membri effettivi del Collegio Sindacale Tiziana Vallone, Giuseppe Crippa e Myriam Amato, previsti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, quarto comma e 148, terzo comma del D.Lgs. 58/1998, dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. e, per quanto riguarda gli Amministratori, anche dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito i Comitati endoconsiliari e ne ha nominato i componenti e i relativi Presidenti. Per il Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate è stato nominato Presidente Ferruccio Resta e membri dello stesso Veronica Diquattro e Chiara Laudanna; la totalità dei componenti del Comitato nonché il Presidente dello stesso sono in possesso dei requisiti di indipendenza così come previsto dalla Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificata.

Per il Comitato per le Nomine e le Remunerazioni è stato nominato Presidente Ferruccio Resta e membri dello stesso Diamante Ortensia D'Alessio e Veronica Diquattro; la totalità dei componenti del Comitato nonché il Presidente dello stesso sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa.

Per il Comitato sul Rispetto della Missione Editoriale del Gruppo 24 ORE, previsto ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto Sociale, è stato nominato come Presidente Fabio Vaccarono e come componenti dello stesso Veronica Diquattro e Alexander John Ross.

Infine, è stato istituito il Comitato ESG e Innovazione Tecnologica del quale è stato nominato come Presidente Claudia Parzani e come componenti dello stesso Marco Liera, Alexander John Ross e Alessandro Tommasi; i componenti Claudia Parzani, Marco Liera e Alexander John Ross sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa.

Nell’odierna riunione inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza nelle persone di Lelio Fornabaio come Presidente, Loredana Conidi e Giuseppe Crippa come componenti dello stesso. L’Organismo di Vigilanza resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024.