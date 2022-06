NON È UNA MONTATURA: È MORTO LEONARDO DEL VECCHIO - IL FONDATORE DI LUXOTTICA AVEVA 87 ANNI E SI È SPENTO QUESTA MATTINA AL SAN RAFFAELE DI MILANO – CAVALIERE DEL LAVORO DAL 1986, AVEVA FONDATO LA SUA AZIENDA A 26 ANNI, PARTENDO COME TERZISTA E POI COME PRODUTTORE DI OCCHIALI - LA SCALATA A MEDIOBANCA E GENERALI E L'OSSESSIONE PER IL LAVORO: "SE TI DISTRAI O TI CULLI SUGLI ALLORI, SENZA CHE NEANCHE TE NE ACCORGI ARRIVA QUALCUNO A PORTARTI VIA IL MERCATO" - ORA SI APRE LA PARTITA PER LA SUCCESSIONE, MOLTO DIFFICILE, CONSIDERATO IL RAPPORTO CON I FIGLI: “NON DEVONO AVERE RESPONSABILITÀ APICALI IN AZIENDA E NON DEVONO SEDERE IN CDA. LA RAGIONE È MOLTO SEMPLICE, UN MANAGER LO PUOI LICENZIARE, ANCHE SE COSTA PARECCHIO, UN FIGLIO NO” - "L'UNICO RIMPIANTO CHE HO È QUANDO QUALCUNO PER STRADA CERCA UN OCCHIALE CHE NON È IL NOSTRO. VORREI..."