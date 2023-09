Estratto dell’articolo di Mario Gerevini e Daniela Polizzi per il “Corriere della Sera”

L’accordo tra i cinque figli sull’eredità del padre Silvio Berlusconi è ormai raggiunto. Ci sarà ancora un weekend di lavoro ma ormai l’intesa è a un passo. Mancherebbero solo dettagli formali per i quali sono impegnati i legali. Ciò significa che i figli accetteranno l’eredità senza chiedere il beneficio di inventario, che avrebbe costretto ad allungare i tempi e scrivere il dettaglio di tutti i beni.

[…] Vale a dire Marina e Pier Silvio, che saranno gli azionisti di maggioranza di Fininvest, e i fratelli minori Barbara, Eleonora e Luigi. Del resto, dopo la scomparsa del Cavaliere sono arrivati solo segnali di concordia e distensione. Nel giro di qualche giorno, la famiglia dovrebbe dunque annunciare l’accettazione dell’eredità.

A quel punto scatterà la fase due con la suddivisione delle quote, un possibile parziale riassetto societario al vertice e nella governance per attuare la divisione del patrimonio voluta dal padre. Restano ancora da definire le modalità con cui saranno soddisfatti i lasciti previsti da Silvio Berlusconi per il fratello Paolo (100 milioni), Marta Fascina (100) e Marcello Dell’Utri (30).

Silvio Berlusconi aveva indicato con estrema chiarezza quali fossero le sue ultime volontà: a Marina e Pier Silvio è stata assegnata tutta la quota ‘disponibile, ovvero un terzo del patrimonio ereditario. Vale per Fininvest, che ha in portafoglio tra l’altro le aziende quotate Mfe-Mediaset, Mondadori e il 30% di Banca Mediolanum, ma anche per tutto il resto. L’aveva già deciso il 2 ottobre 2006 quando era ancora sposato con Veronica Lario, che in quel momento rientrava quindi in pieno nell’asse ereditario, ma non viene citata.

«Lascio la disponibile - in parti eguali ai miei figli Marina e Pier Silvio. Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei cinque figli Marina, Pier Silvi, Barbara, Eleonora e Luigi». Tutto sommato è facile dividere tra gli eredi di Silvio Berlusconi il capitale di Fininvest: si tratta di contare le azioni. Il 53% va a in parti uguali a Marina e Pier Silvio e il 47% agli altri tre fratelli.

Ma tutto il resto? Ville, barche, opere d’arte, investimenti personali, i conti in banca? Se il rapporto è, grosso modo, 60/40 ovvero 60% del patrimonio a Marina e Pier Silvio e il 40% pro-quota agli altri tre fratelli, si dovranno attribuire i beni con queste proporzioni.

A 4 miliardi di valore complessivo dell’eredità ci si arriva con stime abbastanza attendibili e conservative, considerando nel perimetro il 61% di Fininvest che era del Cavaliere e corrisponde a 2,7 miliardi di patrimonio netto consolidato. Poi c’è il resto. E vengono subito in mente le grandi ville.

Le più rappresentative dell’epopea berlusconiana sono San Martino ad Arcore e Certosa in Sardegna. Di quest’ultima esiste anche una perizia recente che la valuta 259 milioni anche se in passato erano circolate voci di offerte fino a 450 milioni.

Il problema di come dividere tra i fratelli queste lussuose proprietà non esiste perché fanno capo a una holding immobiliare, la Dolcedrago, che verrà semplicemente ripartita nelle proporzioni ereditarie: circa 30% ciascuno Marina e Pier Silvio, 13,3% ciascuno Barbara, Eleonora e Luigi.

[…] Il capitolo più complesso riguardava tutti quei beni per i quali era necessario un minuzioso inventario: mobili, opere d’arte, arredi ecc. Sulle imbarcazioni ci sarebbe già da tempo un tacito accordo di utilizzo tra i fratelli. Dunque l’accettazione dell’eredità che trova tutti i Berlusconi allineati è la cornice condivisa dentro la quale poi, eventualmente, tutto si aggiusta.

