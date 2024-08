“TRUMP CASH CONTRO KAMALA CRASH” – IL TYCOON SOFFIA SUL FUOCO DELLA BATOSTA DELLE BORSE MONDIALI E ACCUSA LA VICE DI BIDEN, SUA RIVALE PER LE ELEZIONI DI NOVEMBRE: “GLI STATI UNITI VANNO DAVVERO MALE. GLI ELETTORI HANNO UNA SCELTA: LA PROSPERITÀ CON ME O LA GRANDE DEPRESSIONE CON LEI” – NEI SONDAGGI PERÒ LA HARRIS RISALE: È IN VANTAGGIO DI TRE PUNTI A LIVELLO NAZIONALE...

TRUMP, LE BORSE? ANTEPRIMA DEI MERCATI SE VINCE HARRIS

(ANSA) - "Giappone in calo del 12%, India in calo del 6%. Anche la Germania è in forte calo. Gli Stati Uniti vanno davvero male. Questa è un'anteprima dei mercati mondiali senza Donald Trump alla Casa Bianca. Niente di tutto questo accadrà se Trump sarà al potere. Kamala e i mercati non vanno d'accordo. Distruggerà i mercati. Ora è al potere e guarda cosa sta succedendo. Una settimana di falsi media che parlano di sondaggi migliori (per lei, ndr) e si ottiene un crollo del mercato": lo scrive Donald Trump su Truth commentando la caduta delle Borse.

TRUMP, 'CON KAMALA CRASH E GRANDE DEPRESSIONE 2024'

(ANSA) -- "Trump cash contro Kamala crash": è il nuovo slogan lanciato su Truth da Donald Trump cavalcando la crisi delle Borse. "Gli elettori hanno una scelta: la prosperità con Trump o il crash e la grande depressone del 2024 con Kamala", scrive, ammonendo anche sulla "probabilità della terza guerra mondiale se queste persone molto stupide restano in carica".

SONDAGGIO, HARRIS-TRUMP 46% A 43% A LIVELLO NAZIONALE

(ANSA) - Kamala Harris guida 46% a 43% in un sondaggio nazionale dell'università del Massachuttes a Amherst. Il 6% invece è orientato per il candidato indipendente Robert F. Kennedy Jr.. La rilevazione è stata fatta tra il 29 luglio e il primo agosto.

IL CROLLO DELLE BORSE: COSA SUCCEDE E QUANTO È GRAVE?

Estratto dell’articolo di Federico Fubini per www.corriere.it

[…] L’altra variabile è politica: i crolli di Borsa peseranno sulla sfida per la Casa Bianca fra Kamala Harris e Donald Trump? Non è detto. Ma i mercati avevano già iniziato a fare i conti con i tagli delle tasse – in deficit – sulle imprese che Trump promette. E nelle ultime settimane erano saliti (anche) per quello. Gli investitori di borsa, anche quando votano per i democratici, amano Trump. Lo dimostrarono già subito dopo le sua elezione nel 2016. Ora il fatto che il risultato delle urne del 5 novembre sia più incerto sta portando un riassestamento degli indici.

