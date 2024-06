27 giu 2024 13:42

“TUTTO ELETTRICO? E’ UNA FOLLIA IDEOLOGICA” - MARCO TRONCHETTI PROVERA SI SCAGLIA CONTRO L’ESTREMISMO “GREEN”: “DEGLI IGNORANTI IDEOLOGIZZATI STANNO CREANDO UN DANNO ENORME, PERCHÉ DOBBIAMO FARE TUTTO ELETTRICO QUANDO SAPPIAMO BENISSIMO CHE LE MATERIE PRIME NON LE ABBIAMO, LE BATTERIE NON LE ABBIAMO, L'ENERGIA SOLARE NON LA POSSIAMO RACCOGLIERE, SE NON CON I PANNELLI CHE VENGONO NON CERTO DALL'EUROPA, CHE LE TURBINE DELLE PALE EOLICHE IN EUROPA NON SIAMO IN GRADO DI FARLE? DI CHE PARLIAMO? DI IDIOZIE, FESSERIE”