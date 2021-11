SCALDIAMO UN PO' PIAZZA AFFARI - ARISTON ANNUNCIA L’INTENZIONE DI QUOTARSI IN BORSA A MILANO. L’OFFERTA AVRÀ LUOGO NELLE PROSSIME SETTIMANE E CONSISTERÀ IN UN COLLOCAMENTO RISERVATO DI AZIONI IN AUMENTO DI CAPITALE (DA 300 MILIONI), A CUI SI AGGIUNGERÀ LA VENDITA DI QUOTE DEGLI AZIONISTI MERLONI E AMARANTA…