(ANSA) - È stata una "grave perdita" quella di Luca Ruffino, il presidente di Visibilia che si è ucciso lo scorso 6 agosto. La ministra Daniela Santanchè e il compagno Dimitri Kunz d'Asburgo Lorena lo hanno sottolineato nel necrologio pubblicato oggi sul Corriere della Sera.

Sono diversi i ricordi di amici e colleghi, abitanti di alcuni dei tantissimi condomini che gestiva Ruffino, pubblicati oggi, inclusi quelli di Visibilia Concessionaria srl e Visibilia Editrice srl, che sottolineano la bontà e la generosità del manager, fondatore di Sif Italia. E proprio collaboratori, dirigenza e dipendenti di Sif gli hanno dedicato un ricordo commosso di un "uomo gentile, sorridente, comprensivo e straordinario... Mancherà a tutti".

Una nave senza più timoniere: Visibilia Editore è travolta dalla tempesta. È tempo di fuggire per i (pochi) cuori impavidi […] che ancora avevano in portafoglio le azioni della società editrice, pianeta quotato in Borsa della turbolenta galassia fondata dall'attuale ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

Il misterioso suicidio di Luca Ruffino, l'amministratore di condomini divenuto nuovo azionista di riferimento e da marzo presidente e ad della società, scatena le vendite su un titolo già martoriato. Dal 2017 […] è crollato del 99,9%. Poi una parentesi di recupero, senza un gran perché: dagli 0,06 euro toccati a inizio anno, il 14 luglio aveva rivisto l'euro.

Già la settimana scorsa però qualcosa s'era inceppato e ieri con la notizia della tragica fine di Ruffino ha perso di botto il 30,55%, planando a 38,20 centesimi, con un valore degli scambi comunque esiguo: 55 mila euro. Ora la società capitalizza appena 3 milioni.

Il destino di Visibilia, rimasta senza guida, è un rebus. Santanchè, che era stata presidente dal 2016 a gennaio 2022, è indagata dalla Procura di Milano per falso in bilancio e bancarotta. Nell'ottobre di un anno fa aveva venduto le sue quote proprio a Ruffino, che aveva comprato parte di tasca sua e contemporaneamente attraverso la sua società Sif Italia, un piccolo impero nella gestione dei condomini.

In Visibilia Ruffino si fa strada, noncurante del guazzabuglio in cui va a infilarsi. Comprereste una società con conti in rosso, il cui bilancio (quello relativo al 2021) non è stato neppure certificato, dove i piccoli soci sono in rivolta e chiamano in causa la magistratura?

Nonostante tutto sia sulle prime pagine dei giornali, prima con acquisti e poi partecipando agli aumenti di capitale (l'ultimo da 447 mila euro, versando di proprio 332 mila euro) supera il 30% e, ultimo dato disponibile al 21 luglio, si ritrova in tasca, tramite Sif Italia, il 45,81% del capitale: primo azionista. Con l'assemblea del 7 marzo, Dimitri Kunz, il compagno di Santanchè, gli passa il testimone e Ruffino prende le redini della società.

Con il nuovo socio, Visibilia scrive anche un piano industriale integrato che prevede (o prevedeva?) tre nuove linee di business favorite da potenziali asserite «significative sinergie» con Sif.

Si parla anzitutto del lancio «di una nuova testata mensile di diritto condominiale», quindi di «una partnership con Sif finalizzata allo sviluppo della pubblicità "out of home"», fuori di casa, tra cartellonistica e altro, e infine «nell'acquisto di piccoli studi di gestione immobiliare nel Centro e nel Sud Italia». […]

Nel frattempo Ruffino, fino all'ultimo, resta attivissimo anche dentro la sua, di società, quella Sif Italia che guidava fin dal lontano 1987. Gli acquisti, negli ultimi mesi, sono costanti: il 18 maggio mille azioni, il 23 maggio altre 500. Il 5 giugno altre mille azioni, il 22 giugno duemila, il 28 altre 5 mila, a cui il 30 giugno ne seguono nuove 1.500. Il 24 luglio si riprende con 2 mila azioni, con il botto il 28 luglio, quando acquista altre 13.500 azioni. Di Sif Italia, Ruffino era il primo azionista con il 43,55% e a luglio ha fatto spazio nel cda a due nuovi amministratori, tra cui il figlio Mirko, quello che sabato sera l'ha trovato esanime nell'appartamento di via Spadolini a Milano.

Secondo socio è la Pmh Srl con il 28%, poi Cinzia Tarabella, tra i manager della società, ha il 12,98%, quindi c'è la finanziaria tedesca ShapeQ, col 5,29%. Il resto è flottante di una società che dal 16 dicembre 2021 è quotata a Piazza Affari nello stesso listino di Visibilia: l'Euronext Growth Milan, segmento dedicato alle Pmi, dove capitalizza 20 milioni. Ieri, a sua volta, ha perso il 20,11%, a quota 2,86 euro, dopo che il 2 agosto aveva toccato i massimi a 4 euro per azione. Altro vascello senza capitano.

Da Sif Italia, dalle decisioni che saranno prese lì, dipenderà il destino di Visibilia, oggi guidata operativamente dal consigliere Alberto Campagnoli. Proprio nell'ultima riunione, il 2 agosto, il cda aveva deciso di anticipare la pubblicazione dei conti dei primi sei mesi, inizialmente prevista per fine settembre, al 31 agosto. […]

Quel che è certo è che con la scomparsa di Ruffino si eclissano anche i suoi segreti. C'era chi diceva, ad esempio, che il suo fosse un «soccorso nero» alla ministra Santanchè, […]

[…] Marco Osnato, deputato di FdI, genero di Romano La Russa, che nel 2017 con Ruffino era stato assolto in una vicenda di presunti appalti pilotati nelle case popolari dell'Aler […] appare scosso: «È stata una notizia terribile – dice –. Ruffino non è mai stato vicino a Fratelli d'Italia. Faceva politica a Milano e quindi, come è naturale che sia, conosceva alcuni di noi, come altri provenienti da diverse forze politiche. Non ha mai partecipato a nessuna manifestazione o iniziativa di FdI e non aveva rapporti con La Russa o con Santanchè. Era un grande professionista, un imprenditore vero e un uomo per bene. L'avevo sentito alcuni mesi fa, ma ci eravamo persi di vista in questi anni, come talvolta accade nella vita».

