“VISIBILIA” DEI MISTERI – DOPO IL SUICIDIO DEL PRESIDENTE, LUCA RUFFINO, LO SCORSO 7 AGOSTO, IL TITOLO DELLA SOCIETÀ FONDATA DA DANIELA SANTANCHÈ È PASSATO DA 38 CENTESIMI AGLI 1,3 EURO DI VENERDÌ 18 AGOSTO. UN RIALZO DEL 250%. LA COSA MOLTO STRANA È ANCHE IL VOLUME DEGLI SCAMBI: SONO PASSATE DI MANO 2,6 MILIONI DI AZIONI (SULLE 8 IN CIRCOLAZIONE), DI CUI QUASI 3,6 IN MANO A SIF ITALIA, LA SOCIETÀ DI RUFFINO – LA PACE DELLA “PITONESSA” CON PAOLA FERRARI: LA “ALEVI”, DI CUI È SOCIA LA GIORNALISTA, HA COMPRATO IL 25% DI “VISIBILIA CONCESSIONARIA”, CHE RACCOGLIE LA PUBBLICITÀ PER “IL RIFORMISTA”

Estratto dell’articolo di Nicola Borzi e Thomas Mackinson per “il Fatto quotidiano”

luca giuseppe reale ruffino quotazione sif italia 1

Le prossime quattro settimane saranno fondamentali per Visibilia, il disastrato gruppo editoriale-pubblicitario del quale Daniela Santanchè […] è stata amministratrice sino a novembre 2021 e azionista di riferimento sino a quando ha diluito la sua partecipazione nei mesi successivi, grazie alla conversione delle obbligazioni sottoscritte dal fondo Negma.

Il 14 settembre al tribunale di Milano si terrà un’udienza chiave nel procedimento aperto dopo la denuncia dei piccoli azionisti contro gli ex amministratori della società. Ma entro fine mese il suo principale azionista, la società quotata Sif Italia controllata da Luca Giuseppe Reale Ruffino sino al suo inspiegabile suicidio del 5 agosto, dovrà varare la semestrale.

DANIELA SANTANCHE E DIMITRI KUNZ D ASBURGO

Il cda per sostituire Ruffino non è stato ancora convocato […]. Ma “al momento – ha fatto sapere all’Adnkronos una fonte vicina alla famiglia – non è stata ancora assunta alcuna determinazione in ordine alle quote societarie” di Visibilia Editore.

Proprio il suicidio di Ruffino pareva aver bloccato il “soccorso nero” alle aziende che furono di Santanchè e il destino processuale della ministra. Poi però sono emersi nuovi, misteriosi aiuti.

VISIBILIA EDITORE

Ruffino, attraverso una serie di acquisti di azioni, a ottobre 2022 era subentrato a Santanchè come azionista di riferimento di Visibilia Editore, che controllava con il 45,81%.

L’imprenditore era da anni molto vicino a FdI e ai La Russa […]: Ignazio, presidente del Senato, suo fratello Romano, assessore regionale alla Sicurezza della Lombardia, Marco Osnato, genero di Romano, presidente della commissione Finanze della Camera. A collegare Ruffino e Osnato c’è Alberto Campagnoli, geometra 38enne nominato consigliere di Visibilia il 13 giugno.

DANIELA SANTANCHE E IGNAZIO LA RUSSA

Dopo la morte di Ruffino, insieme ad altri, Campagnoli è stato ascoltato in questura a Milano per cercare di ricostruire i motivi del suicidio in quanto conoscente di Ruffino con cui le sue società di manutenzioni avevano lavorato. Ruffino negava che il suo subentro in Visibilia fosse un sostegno a Santanchè (la ministra “ci deve un milione e mezzo, paga a rate di 50mila euro al mese”, aveva dichiarato), ma di fatto aveva impostato di persona il piano di salvataggio della società.

L’operazione era mirata a sventare la richiesta di liquidazione giudiziale (il “vecchio” fallimento) avanzata a ottobre scorso dalla Procura della Repubblica di Milano per debiti verso l’Erario per quattro società del gruppo e poi, dopo un primo pagamento in extremis da parte di Santanchè, ritirata per due società, mentre per altre due resta in discussione.

servizio di report su daniela santanche 18 novembre 2012 2

Piano di salvataggio che nei mesi scorsi la ministra ha riformulato chiedendo corposi abbuoni e rateizzazioni decennali ai creditori, banche e Agenzia delle Entrate, e offrendo in garanzia la sua villa di Milano e i suoi redditi futuri, compresa la sua quota degli incassi del Twiga […].

Le decisioni sul futuro della partecipazione in Visibilia passano dunque attraverso Sif Italia, società di amministrazioni condominiali (65 mila appartamenti concentrati nel milanese, 8,2 milioni di fatturato nel 2022) di Ruffino che tra giugno, luglio e agosto aveva continuato a rastrellare centinaia di migliaia di azioni dell’ex gruppo Santanchè. A fine marzo Ruffino e la sua socia Cinzia Tarabella avevano venduto il 28% di Sif a Oxy Capital, società portoghese di fondi comuni.

DANIELA SANTANCHE E DIMITRI KUNZ D ASBURGO

Ora però il colpo di pistola che Ruffino si è esploso alla testa, lasciando alcune lettere alla famiglia, rimette tutto in discussione. In ballo c’è anche il futuro giudiziario della ministra. Dal 5 ottobre 2022 Santanchè è indagata per bancarotta e falso in bilancio sulla base dell’inchiesta avviata dai pm milanesi Roberto Fontana e Maria Gravina.

Con lei, sono iscritti tra gli indagati il suo compagno Kunz, gli amministratori Fiorella Garnero (sorella della ministra), Massimo Cipriani e Davide Mantegazza e l’ex sindaco Massimo Gabelli. C’è poi un terzo filone d’indagine sull’ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione ai dipendenti di Visibilia messi in cassa integrazione a zero ore ai tempi dell’emergenza Covid e pagati dallo Stato con gli aiuti pubblici varati dal governo Conte 2 mentre in realtà lavoravano normalmente. […]

paola ferrari daniela santanche

[…] Nelle ultime ore è arrivata anche un’altra notizia: l’inatteso e impensabile riavvicinamento di Santanchè con Paola Ferrari De Benedetti, conduttrice tv e giornalista sportiva e nuora di Carlo. Riavvicinamento che arriva sette anni dopo una clamorosa rottura finita pure nelle aule di tribunale.

Ferrari era socia di Alevi Srl che di Visibilia era azionista al 5,6%, si dimise insieme ai consiglieri Giancarlo Sestini e Matteo Gavazzi Borella da presidente di Visibilia Editore a febbraio 2016 per fortissimi contrasti sulla gestione societaria. Ma il 2 agosto Immobiliare Dani, società di Santanchè, ha ceduto ad Alevi Srl di Ferrari il 25% di Visibilia Concessionaria, società che raccoglie pubblicità per le testate del gruppo e per il quotidiano Il Riformista di cui è direttore politico Matteo Renzi.

Santanchè ha incassato 200 mila euro. Altri soldi utili per finanziare il piano di salvataggio. C’è poi l’incredibile boom delle azioni Visibilia: dopo il suicidio di Ruffino lunedì 7 agosto Visibilia era crollata in Borsa ma da martedì 8 agosto il titolo è passato da 38 cent sino a 1,3 euro venerdì 18 agosto, con un rialzo del 250%. A fare scalpore, come scrive Milano Finanza, sono gli scambi: sono passate di mano 2,6 milioni di azioni su 8 in circolazione, di cui quasi 3,6 in mano a Sif Italia. Chi compra i titoli di una società in grave crisi? La sensazione è che mani ignote abbiano stretto la “cintura di sicurezza” intorno a Santanchè.

informativa di daniela santanche in senato sul caso visibilia 4 LA VILLA A FORTE DEI MARMI COMPRATA DALLA MOGLIE DI IGNAZIO LA RUSSA E DA DIMITRI KUNZ FIDANZATO DI DANIELA SANTANCHE MELONI DI LOTTA E DI GOVERNO - VIGNETTA BY VAURO LA DIFESA DELLA SANTA - MEME BY EMILIANO CARLI GIORGIA MELONI ALLE PRESE CON I CASI LA RUSSA E SANTANCHE - VIGNETTA BY MANNELLI daniela santanche barbie visibilia by sirio