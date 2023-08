“VISIBILIA” TRABALLA DOPO IL SUICIDIO DI LUCA RUFFINO: A FINE AGOSTO IL CDA DECISIVO - CI SONO SCADENZE PRECISE DA RISPETTARE. MA SENZA IL SOCIO PIÙ LIQUIDO IN TERMINI DI CAPITALI, CHI RIMETTERÀ IN ORDINE I CONTI? LA SIF ITALIA, LA SOCIETÀ GUIDATA DI RUFFINO ENTRATA IN VISIBILIA, AVRÀ ANCORA VOGLIA DI INVESTIRE? AL DI LÀ DEL DEBITO CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE, C’È DA GARANTIRE PAGAMENTI A DIPENDENTI E FORNITORI E DA RECUPERARE 1,5 MILIONI DI EURO DA DANIELA SANTANCHÉ – IL 14 SETTEMBRE L’UDIENZA IN TRIBUNALE SUL PROCEDIMENTO APERTO DOPO UNA DENUNCIA DEI PICCOLI AZIONISTI CONTRO GLI EX AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla per “la Repubblica”

Il futuro di Visibilia è appeso a un filo e adesso il piano di salvataggio, che serve anche per evitare ulteriori grane giudiziarie alla storica socia principale, la ministra Daniela Santanchè, è molto più in salita.

Mentre gli inquirenti indagano sui motivi che hanno portato al suicidio del presidente della società editrice, Luca Ruffino, di cui ieri si sono svolte le esequie in forma privata […] ci sono scadenze precise da rispettare.

Ma senza il socio più liquido in termini di capitali, chi rimetterà in ordine i conti? La Sif Italia, la società guidata di Ruffino entrata in Visibilia, avrà ancora voglia di investire?

Sono queste le domande che in queste ore i soci rimasti in Visibilia si stanno facendo e tramite i loro avvocati stanno cercando di capire cosa farà Sif, la società che era guidata da Ruffino ed è attiva nel settore delle amministrazioni di condomini e nel comparto immobiliare.

La prima scadenza vera è alle porte: entro il 31 agosto deve essere approvata la semestrale e lì si capirà se Sif Italia avrà ancora voglia di continuare con Visibilia, che naviga in acque agitate.

Al di là del debito con l’Agenzia delle entrate, c’è da garantire pagamenti a dipendenti e fornitori e da recuperare 1,5 milioni di euro dalla ministra […] che ha messo a garanzia il suo patrimonio personale […]

In ogni caso nella semestrale dovranno essere messi a posto anche alcuni numeri per non riproporre gli importi dei precedenti bilanci finiti nel mirino di una relazione della procura, che ha aperto una indagine per falso in bilancio e indagato Santanchè.

Al centro delle perizie, che hanno analizzato documenti sequestrati della Guardia di finanza lo scorso marzo, c’è soprattutto la società Visibilia srl, concessionaria di pubblicità per i giornali del gruppo (Visto, Novella2000 e anche per testate esterne, come Il Giornale) che nel 2019 ha ceduto il suo ramo di azienda a una srl creata per quell’operazione, la Visibilia concessionaria, garantendosi come cedente una plusvalenza di 2,9 milioni, grazie ai buoni conti scritti in bilancio.

Ma proprio questi conti, per i tecnici della procura, non erano in ordine e già dal 2016 al 2019, se fossero state iscritte in bilancio le poste di crediti corrette, il patrimonio avrebbe segnato un «meno 8 milioni di euro» […]

Lo stesso meccanismo anomalo sarebbe stato utilizzato per un altro passaggio di ramo di azienda, quello da Visibilia editore spa a Visibilia editrice srl […] Senza un intervento sui bilanci già nella prossima semestrale la situazione rischia di restare comunque critica. E oltre alla scadenza del 31 agosto, c’è anche un’altra data delicata: l’udienza in Tribunale del 14 settembre sul procedimento aperto dopo una denuncia dei piccoli azionisti contro gli ex amministratori della società. […]