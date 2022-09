“IL DOSSIER DI UNA FUSIONE CON MPS NON È SUL TAVOLO E NON LO È MAI STATO NEGLI ULTIMI DUE ANNI E CONTINUA A NON ESSERCI” - L’AD DI BANCO BPM, GIUSEPPE CASTAGNA, AMMETTE: “NON VOGLIO FARE UN'ALTRA RISTRUTTURAZIONE, SE CI FOSSE LA POSSIBILITÀ, VOGLIO FARE UN'ALTRA OPERAZIONE CON UNA BANCA GIÀ PRONTA ALLA RIPARTENZA” - LO SGAMBETTO DI CASTAGNA AI FRANCESI: IL CRÉDIT AGRICOLE, PRIMO AZIONISTA DI BANCO BPM, PUNTAVA A RILEVARE TUTTE LE SUE POLIZZE ASSICURATIVE MA L’AD HA MESSO SUL MERCATO SOLO IL RAMO DANNI, E VUOLE TENERSI LE MANI LIBERE…