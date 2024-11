“WARREN BUFFETT SA QUALCOSA CHE NOI NON SAPPIAMO?” – IL “WALL STREET JOURNAL” CERCA DI CAPIRE COSA NASCONDANO LE PROSSIME MOSSE DEL 94ENNE “ORACOLO DI OMAHA”, CHE SI È LIBERATO DI CENTO MILIONI DI AZIONI DI APPLE E BANK OF AMERICA (VALORE, 10 MILIARDI DI DOLLARI) E ORA HA 325,2 MILIARDI CASH DA USARE. CON LA LIQUIDITÀ POTREBBE COMPRARE COLOSSI COME DISNEY, GOLDMAN SACHS, PFIZER, GENERAL ELECTRIC. DEL RESTO, L’ANNO SCORSO DISSE: “SE POTESSIMO ACQUISTARE UN'AZIENDA PER 50 O 75 O 100 MILIARDI DI DOLLARI, POTREMMO FARLO”. MA QUALE?

1. WARREN BUFFETT SA QUALCOSA CHE NOI NON SAPPIAMO?

Traduzione dell’articolo di Spencer Jakab per il “Wall Street Journal”

Quando l'investitore più seguito al mondo non si sente a suo agio negli investimenti, dobbiamo preoccuparci anche noi?

Warren Buffett, che ha sempre detto che il suo periodo ideale di “manteminento” di un'azione era “per sempre”, continua a disporre di ingenti somme di denaro nelle società americane. Ma allo stesso tempo non ha mai tolto tanti quattrini dal tavolo come questa volta: ben 325 miliardi di dollari in liquidità ed equivalenti, per lo più sotto forma di buoni del Tesoro.

Per apprezzare l'immensità di questa riserva, si consideri che Berkshire potrebbe staccare un assegno, con gli spiccioli che avanzano, per tutte le società statunitensi quotate in borsa, tranne le 25 più quotate, come Walt Disney, Goldman Sachs, Pfizer, General Electric o AT&T.

Oltre a lasciare che i dividendi e gli interessi si accumulino nel suo bilancio, il conglomerato ha venduto aggressivamente due delle sue maggiori partecipazioni, Apple e Bank of America, negli ultimi mesi. E, per la prima volta in sei anni, ha smesso di comprare più azioni di quelle che conosce meglio: Berkshire Hathaway.

Questo significa che i comuni mortali che investono dovrebbero essere cauti nei confronti del mercato? Forse, ma ci dice ancora di più sulla Berkshire.

Buffett e il suo defunto socio d'affari Charlie Munger non hanno sovraperformato il mercato azionario di 140 volte essendo dei market-timers. Probabilmente la citazione più famosa di Munger è la sua prima regola sulla capitalizzazione composta: “Non interromperla mai inutilmente”.

Gli investitori che seguono Berkshire da vicino e sperano che un po' della sua magia si trasmetta ai loro portafogli prestano molta attenzione a ciò che Berkshire compra e vende, ma molto meno quando.

Tuttavia, l'apparentemente sempre ottimista e paziente Buffett è già diventato cauto in passato, chiudendo notoriamente la sua partnership di grande successo nel 1969 quando ha detto che i mercati erano troppo spumeggianti e accumulando una notevole liquidità negli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, denaro che ha impiegato in modo opportunistico.

“È consapevole del fatto che i mercati oscillano e arrivano agli estremi”, afferma Adam J. Mead, gestore finanziario del New Hampshire e Buffetologo, autore di ‘The Complete Financial History of Berkshire Hathaway’.

Il fatto che i valori azionari siano tesi non significa che siano sull'orlo di un crollo o addirittura di un mercato orso. Bisogna invece guardare a ciò che le valutazioni odierne dicono sui rendimenti dei prossimi anni, che comprenderanno periodi sia positivi che negativi. David Kostin, stratega di Goldman Sachs, ha recentemente previsto che il rendimento dell'S&P 500 nel prossimo decennio sarà in media del 3% all'anno, meno di un terzo del ritmo del dopoguerra.

Il rapporto di Kostin è passato sotto silenzio in un momento di grande ottimismo degli investitori, ma è coerente con altre previsioni. Il gigantesco gestore di patrimoni Vanguard ha recentemente previsto un rendimento annuo compreso tra il 3% e il 5% per i titoli statunitensi di grandi dimensioni e tra lo 0,1% e il 2,1% per i titoli growth nell'arco di un decennio. E il rapporto prezzo-utili corretto per il ciclo del Prof. Robert Shiller è coerente con un rendimento medio di circa lo 0,5% all'anno al netto dell'inflazione, simile alla proiezione di Kostin.

Poi c'è l'ancor più semplice “Indicatore di Buffett”, che l'Oracolo di Omaha una volta ha definito “probabilmente la migliore misura singola della posizione delle valutazioni in un dato momento”. Esistono varianti sul tema, ma si tratta fondamentalmente di un rapporto tra tutti i titoli quotati e le dimensioni dell'economia statunitense. Prendendo come proxy l'indice Wilshire 5000, esso si aggira attualmente intorno al 200%, il che lo renderebbe più teso rispetto al picco della bolla tecnologica.

Con i T-bills che ora rendono più del rendimento prospettico delle azioni, potrebbe sembrare che Buffett abbia tolto quante più fiches possibili dal tavolo, dato che le azioni rischiose non offrono alcun vantaggio. Ma è stato dichiarato che gli piacerebbe spenderli.

“Quello che ci piacerebbe fare è acquistare grandi aziende”, ha dichiarato in occasione dell'assemblea annuale della Berkshire del 2023. “Se potessimo acquistare un'azienda per 50 o 75 o 100 miliardi di dollari, potremmo farlo”.

Con la Berkshire che oggi vale 1.000 miliardi di dollari, ci vorrebbe un'operazione di quelle dimensioni per spostare l'ago della bilancia. Mead spiega che una transazione analoga ad acquisizioni come quella di Burlington Northern Santa Fe del 2010 o all'acquisizione dell'assicuratore General Re del 1998 varrebbe 100 miliardi di dollari se rapportata al bilancio odierno.

Potrebbe anche significare che Buffett vede il valore di attendere la prossima crisi o di una generale ondata di mercato? Sì, ma non lo dice, e anche i singoli investitori hanno più opzioni di lui. Innanzitutto, non dobbiamo pagare un premio del 20% o più rispetto al prezzo di mercato per investire in un'azienda come farebbe Berkshire in un'acquisizione. Inoltre, possiamo navigare in acque molto meno profonde e in stagni più piccoli.

Ad esempio, le proiezioni a 10 anni di Vanguard vanno dal 7% al 9% all'anno per i titoli dei mercati sviluppati non statunitensi e dal 5% al 7% per i titoli statunitensi a piccola capitalizzazione. A parte una scommessa molto redditizia sulle società commerciali giapponesi negli ultimi anni, tuttavia, Buffett ha mantenuto il suo denaro principalmente negli Stati Uniti e probabilmente continuerà a farlo.

Tuttavia, i cambiamenti alla Berkshire sono inevitabili, e non solo perché il 94enne si sta avvicinando alla fine della sua straordinaria carriera. Buffett non ha esitato a restituire contanti agli azionisti, quasi esclusivamente attraverso riacquisti di azioni, ma evidentemente ritiene che anche le sue azioni siano troppo costose.

Inoltre, la Berkshire ha raggiunto una dimensione tale da non poter replicare il suo record di lungo periodo di impiego dei profitti e di battere il mercato. Dovrà restituire il denaro in qualche modo, probabilmente attraverso un dividendo, secondo Mead. Alla fine sarà necessario interrompere la capitalizzazione composta.

2. BUFFETT SCARICA APPLE E CON 325 MILIARDI CASH DISORIENTA WALL STREET

Massimo Basile per “la Repubblica” – articolo del 3 novembre

https://www.repubblica.it/economia/2024/11/03/news/buffett_scarica_apple_e_con_325_miliardi_cash_disorienta_wall_street-423594114/

Warren Buffett ha ceduto cento milioni di azioni Apple e titoli di Bank of America per più di dieci miliardi di dollari. Adesso il grande vecchio di Wall Street ha 325,2 miliardi di dollari cash e nessuno sa cosa voglia farne.

[…] l’Oracolo di Omaha […] sta tenendo il mercato con il fiato sospeso per due motivi: la scelta di liberarsi di partecipazioni nel settore tecnologico e in quello bancario e la decisione di non muoversi. Che cosa sta aspettando? Ha informazioni che altri non conoscono?

[…] L’ansia a Wall Street è salita con le ultime operazioni di Berkshire Hathaway, la holding statunitense tra le più grandi al mondo presieduta da Buffett, 94 anni, considerato una leggenda nel mondo dei super ricchi.

Il suo conglomerato ha ceduto un quarto della gigantesca partecipazione in Apple, e ritirato titoli per un valore di oltre dieci miliardi di dollari da Bank of America, la banca che da anni segue ogni operazione di Buffett. A fine settembre Berkshire deteneva titoli Apple per 69,9 miliardi di dollari, pari a circa 300 milioni di azioni, un quarto in meno rispetto ai tre mesi precedenti, e il 67,2 in meno rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Nel secondo trimestre di quest’anno ha dimezzato la sua partecipazione nella compagnia, provocando tensione negli investitori, preoccupati dalle manovre di Buffett, ma anche desiderosi di capire come avrebbe investito una liquidità che faceva gola a molti. Quando Buffett a maggio aveva raccolto più di 190 miliardi di dollari cash, Elon Musk lo aveva invitato pubblicamente a investire sulla sua compagnia di veicoli elettrici Tesla. Davanti alla sua freddezza, Musk aveva mostrato segni di nervosismo.

Anche perché Buffett è una sfinge. Non appare mai in difficoltà: i conti di Berkshire continuano a essere floridi. Il conglomerato ha chiuso il terzo trimestre con utili per 26,25 miliardi, mentre un anno fa i conti avevano registrato perdite per quasi 13 miliardi. La liquidità è salita così a 325,2 miliardi.

Su quale tavolo, Buffett, metterà le sue carte? Wall Street […] potrebbe non rappresentare al momento una buona opzione […]. […]

