26 ago 2024 13:40

IN LIBIA VA DI MALE IN GREGGIO – IL GOVERNO DI KHALIFA HAFTAR, CHE CONTROLLA LA CIRENAICA, HA ANNUNCIATO LO STOP ALLA PRODUZIONE E ALL'EXPORT DI PETROLIO – È UNA RISPOSTA AL TENTATIVO DEL GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE, CHE REGNA SU TRIPOLI E SUL NORD-OVEST DEL PAESE, DI SOSTITUIRE IL GOVERNATORE DELLA BANCA CENTRALE – E IL PREZZO DEL GREGGIO SCHIZZA IN ALTO (+2,1%), OLTRE GLI 80 DOLLARI AL BARILE…