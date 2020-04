LIETE NOVELLE: BERNIE ECCLESTONE AVRÀ UN ORFANO - A 89 ANNI L'EX BOSS DELLA FORMULA UNO ASPETTA IL QUARTO FIGLIO CON LA MOGLIE NUMERO TRE (44 ANNI). ''SPERIAMO CHE IMPARI PRESTO A GIOCARE A BACKGAMMON, DA QUANDO SONO IN PENSIONE HO AVUTO MOLTO TEMPO PER FARE PRATICA'' - LA SORELLA PRIMOGENITA HA 65 ANNI E BERNIE È GIÀ BISONNO. POI HA AVUTO LE VIZIATISSIME TAMARA E PETRA, REGINE DI 'PLAYBOY' E DEI REALITY TRASH

Per un paio di giorni in molti hanno pensato a un pesce d’aprile. E invece no: Bernie Ecclestone, ex boss della Formula 1, sarà padre per la quarta volta. A 89 anni. La moglie numero tre è Fabiana Flosi: 44 anni, brasiliana, avvocato, conosciuta in pista a Interlagos. Il loro primo figlio nascerà in estate: “Speriamo che impari presto a giocare a backgammon”, ha detto Bernie al Sun, aggiungendo “da quando sono in pensione ho avuto molto tempo per fare pratica”. Dopo la fine della sua avventura da patron della Formula 1 tre anni fa, quando ha venduto a Liberty Media, Ecclestone ha comprato una piantagione di caffè, dove vive oggi con Fabiana.

Prima di lei, ha sposato Ivy Bamford nel 1952 ed è diventato padre di Deborah: oggi la primogenita del “Supremo” ha 65 anni ed è nonna (quindi Bernie bisnonno). Dopo aver divorziato da Ivy, ha spostato Slavica Radic nel 1984, Tamara e Petra, note frequentatrici del ‘bel mondo’. Ora Fabiana. Bernie in passato si è resto protagonista di affermazioni sulle donne maschiliste a dire poco: “Il ruolo delle donne è quello di stare in cucina, vestite di bianco come tutti gli altri elettrodomestici”. Difficile credere che la terza moglie, avvocata, decida di ‘seguire’ questa idea.

