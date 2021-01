LIVIN' ON THE HEDGE – IL RALLY IN BORSA DI GAMESTOP È GIÀ COSTATO 40 MILIARDI AI FONDI CHE AVEVANO SCOMMESSO SUL FALLIMENTO DELLA CATENA DI NEGOZI DI VIDEOGIOCHI – IL PROBLEMA È CHE MOLTI DI QUESTI INVESTITORI GESTISCONO ANCHE LE PENSIONI DI QUEGLI STESSI PESCI PICCOLI CHE OGGI STANNO PER FARLI SALTARE – TALVOLTA ANCHE I GRANDI OPERATORI CI LASCIANO LE PENNE. LO SANNO BENE I FONDI CHE NEL 2020 HANNO PUNTATO CONTRO TESLA PERDENDO 245 MILIARDI. SARÀ ANCHE PER QUESTO CHE ELON MUSK È SCESO UFFICIALMENTE IN CAMPO?

1 – GAMESTOP:CONSIGLIERE BIDEN, OBIETTIVO SEC TUTELA INVESTITORI

(ANSA) - NEW YORK, 31 GEN - "La Sec sta valutando tutti gli elementi della situazione con l'obiettivo di proteggere gli investitori individuali e l'integrità del mercato".

Lo afferma in un'intervista a Cnn Brian Deese, numero uno del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca di Joe Biden. Deese interviene sul caso Gamestop, la società di videogiochi texana che la settimana scorsa ha guadagnato il 400% a Wall Street grazie alla battaglia fra piccoli investitori contro gli hedge fund.

"Il lavoro della Fed non è prevenire la volatilità o la speculazione, ma assicurare che i fondamentali del mercato siano solidi", ha spiegato invece Jared Bernestein, uno dei consiglieri economici del presidente.

2 – GAMESTOP, PER I FONDI HEDGE IL CONTO TOCCA I 40 MILIARDI

Nel weekend i due eserciti sono in trincea. Ma da lunedì la battaglia sul titolo GameStop, con ogni probabilità, ripartirà. Nel frattempo - al termine di una settimana incredibile, in cui millennial traders e fondi hedge si sono affrontati senza posa a colpi di call, put, tweet e blocchi al trading - è tempo di fare la conta dei primi danni.

Considerando che il prezzo è ancora alle stelle (ha chiuso a 325 dollari, ovvero a +1.625% da inizio anno) i feriti per ora si contano dal lato dei fondi che si erano posizionati al ribasso, prefigurando il fallimento della società specializzata nella vendita e noleggio di videogiochi fisici: sono questi ad aver subito quello che in gergo tecnico viene chiamato "short squeeze", ovvero "spremuta dei ribassisti".

Al momento le perdite aggregate degli hedge funds coinvolti ammontano, solo sul titolo GameStop, a 19,75 miliardi di dollari, stima S3 Partners, società newyorkese specializzata nell'elaborazione di dati di mercato. Se poi si estende il calcolo anche agli altri principali titoli presi di mira dalla community Wallstreetbets di Reddit (fra cui Amc e Bed Bath & Beyond) il "buco" degli hedge sale a 40 miliardi, indica Barclays.

Il punto è che se si escludono quei pochi fondi - come Melvin Gapital guidato da Gabe Plotkin e Citron di Andrew Left - che hanno ufficializzato la loro uscita in perdita (nel caso di Melvin Capital il 27 gennaio a un prezzo più alto di 300 dollari, che lo ha portato ad archiviare il mese di gennaio con una perdita del 30%) la maggior parte degli speculatori è ancora in gioco.

Perché confidano nel fattore tempo e nel fatto che presto la battaglia possa volgere a loro favore, con un violento scossone al ribasso del prezzo. Ogni giorno però rischia di costare caro, perché dietro l'angolo anche per i più blasonati fondi speculativi può scattare il "margin call", l'avviso del broker di chiudere la posizione in fretta o di mettere sul piatto nuovo capitale per rimpolpare i margini erosi dalle forti perdite mark-to-market.

Tra gli hedge ancora in campo c'è il Cohen's Point72 Asset Management di Steve Cohen che sta lasciando sul terreno circa il 15%, anche per aver sostenuto Melvin Capital con un'iniezione da 750 milioni di dollari. Per il Sundheim' s D1 Capital Partners la perdita potenziale al momento si assesta al 20%.

Uno shock, considerato il +60% guadagnato nel 2020 pandemico. Quanto al fondo Candlestick Capital da 2,8 miliardi di dollari di Jack Woodruff la sofferenza si aggira intorno al 15%, mentre il Maplelane Capital (valore 3,5 miliardi) starebbe accusando a causa dello short su GameStop un passivo del 33%. Perdere non è mai facile, a maggior ragione per chi non sa cosa significhi, come il Maplelane Capital, che da quando è nato nel 2010 ha fatto solo grandi profitti, in media del 30% annuo.

Ora il fondo, secondo Bloomberg, è alla ricerca di una iniezione di capitale per non essere costretto a lasciare cadere l'arma. Inoltre la vicenda GameStop sta facendo venire a galla alcuni intrecci che rischiano di far montare ancora di più la rabbia dei millennial traders.

Tra i finanziatori di Melvin Capital, per intenderci, c'è anche Citadel (con un importo intorno ai 2 miliardi), l'hedge fund di Chicago creato da Ken Griffin, che nel 2020 ha visto crescere la sua fortuna personale da 2,3 a 15 a miliardi di dollari.

Citadel è anche uno dei principali clienti di Robinhood, la piattaforma più utilizzata dai millennial traders, sotto indagine da parte della Sec per aver impedito giovedì la possibilità ai piccoli investitori di acquistare titoli GameStop.

Un altro elemento che sta offuscando l'immagine di Robinhood, piattaforma che promette il "trading libero", insieme alle polemiche nate quando si è appreso che, a fronte di commissioni azzerate, Robinhood vende però i flussi degli ordini ad alcuni fondi (tra cui Citadel), i quali poi decidono se diventarne controparte o indirizzarli al mercato.

Nessuno sa come finirà questa battaglia, ma per ora serve a ricordare che talvolta anche i grandi operatori possono lasciarci le penne. Lo sanno bene quei fondi che nel 2020 hanno puntato contro Tesla incassando una perdita complessiva di 245 miliardi di dollari. Sarà anche per questo motivo che Elon Musk è sceso ufficialmente in campo a favore dei millennial traders, con l'ormai celebre tweet, data 27 gennaio, «Gamestonk»?

3 – IN BORSA ROBIN HOOD RUBA SOPRATTUTTO AI POVERI

(…) Da meno di due settimane a questa parte un titolo quotato al Nasdaq, Gamestop, è passato da 19 dollari ai 382 dell'ultima chiusura, con picchi addirittura a 480 dollari. Un anno fa il valore era di poco superiore ai 2 dollari. Poco, ma tutto sommato in linea con ciò che i vecchi investitori chiamavano i «fondamentali».

Gamestop è infatti una catena di negozi che vende videogiochi nuovi e usati. Facile capire che si tratta di un'attività in via di estinzione per via della pandemia e del Web (oggi i videogames per lo più si scaricano e si giocano online). Difficile immaginare che il titolo in Borsa possa avere un futuro brillante.

Infatti, a fronte di 50 milioni di posizione di acquisto in salita ne erano state sottoscritte più di 60 short. Che significa? Gli hedge fund scommettono sul ribasso di un titolo e comprano «allo scoperto», cosa che consiste nella vendita di strumenti non posseduti con successivo riacquisto.

Si effettua se si ritiene che il prezzo al quale si riacquisterà sarà inferiore al prezzo inizialmente incassato attraverso la vendita. La differenza è il guadagno. Quindi su Gamestop molti fondi speculativi avevano puntato al ribasso. E lì si è inserita la massa dei piccoli investitori.

Il boom di acquisti si spiega così solo con una logica virtuale e ci riporta a quanto sta accadendo su una piattaforma di trading che si chiama Robinhood. Da qui e sul social Reddit migliaia di piccoli investitori hanno cominciato a comunicare e a comprare a man bassa innescando un classico delle fregature di Borsa. Si chiama in gergo tecnico short squeeze: il fallimento di chi aveva shortato.

In pratica, Gamestop ha cominciato a salire. I fondi che avevano scommesso sui prezzi più bassi vengono «bruciati». A questo punto i gestori hanno tre scelte. Scappare con la perdita. Rinegoziare i contratti short a prezzi più alti (alimentando la crescita del valore), oppure a loro volta ricomprare altri titoli in posizioni long, cioè con prezzi maggiori.

Alimentando ancora di più la bolla.

Esattamente ciò che è successo nel 2008 con Volkswagen, quando il titolo passò da 210 a quasi 1.000 euro per azione in due giorni dopo l'annuncio che il gruppo Porsche aveva acquisito il 74% del pacchetto azionario della vettura del popolo. In breve tempo però la quotazione tornò ai livelli precedenti. E chi era entrato a valori già alti perse tutto. Ciò che nel 90% dei casi succederà alla massa dei piccoli.

Potrebbe invece succedere il contrario nel caso di Gamestop. Cioè che i piccoli trovino nuovi adepti, facendo salire il prezzo oltre i 500 dollari. A quel punto a saltare sarebbero anche hedge fund più grandi. Nel caso specifico parliamo di Melvin capital. Questo ha in pancia 14 miliardi di investimenti, tutti a leva. Per un totale di oltre 75 miliardi di dollari.

Se Melvin dovesse saltare per aria, tutti gli altri fondi che hanno coinvestito dovrebbero a loro volta riposizionarsi creando un effetto domino. Molti di questi investitori gestiscono anche le pensioni di quegli stessi pesci piccoli che oggi stanno per far saltare Melvin capital. Non sarebbe la prima né l'ultima volta.

Nel 2018 e nel 2019 sono falliti almeno 700 hedge fund. Però ciò spiega chiaramente che qui nulla si crea, ma al limite si distrugge. La verità novità dietro a Gamestop è la lotta tra due mondi che vogliono gestire le ricchezze di Borsa.

(...) Ora, se già la cosa in sé non fa venire da ridere ricordando le nostre sardine in piazza, bisogna svelare un dettaglio. Robinhood fa soldi vendendo a terzi i dati dei propri utenti. E pure tutti gli order flow, cioè i flussi e i trend degli investimenti. Ecco, così si spiega che cosa c'è dietro a tutta la fuffa della democrazia della finanza.

La Silicon Valley ha fiutato le nuove prede. I vecchi arnesi che gestiscono i trader per Musk & C. possono andare in pensione, così tutti i piccoli, o meglio i polli, cederanno i propri dati ai nuovi padroni che non si accontentano della sharing economy. Vogliono di più. Ai polli della finanza sembrerà di respirare l'aria della libertà dopo aver sconfitto i lupi di Wall Street. Saranno invece attaccati al tubo di scarico di una vettura, per giunta nemmeno di loro proprietà.

