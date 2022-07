13 lug 2022 15:59

LOVAGLIO, FACCE RIDE! – L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI MPS IN COMMISSIONE BANCHE SOSTIENE CHE “C’È LA CODA” PER ENTRARE NEL CONSORZIO PER L’AUMENTO DI CAPITALE DEL MONTE DEI PASCHI. SARÀ, MA IN REALTÀ NON SEMBRA CI SIA ALCUN INTERESSATO A INGOIARE L'AMARO BOCCONE SENESE. PERCHÉ MAI UN INVESTITORE DOVREBBE DECIDERE DI BUTTARE SOLDI IN UNA BANCA CHE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI HA PRESENTATO BEN SETTE PIANI INDUSTRIALI? A MENO CHE IL MEF NON ABBIA IN TASCA UN JOLLY, TUTTO QUESTO OTTIMISMO APPARE UN FILINO ESAGERATO…