23 apr 2021 14:48

‘’ECCO JOHNNY!’’ – MESSA IN VENDITA L’ASCIA DI SCENA USATA DA JACK NICHOLSON IN ‘’THE SHINING’’ DI KUBRICK – L’OGGETTO IN GOMMAPIUMA LUNGO 89 CENTIMETRI E’ STATO VALUTATO CIRCA 50.000 EURO – OLTRE ALL’ASCIA GLI ACQUIRENTI RICEVERANNO UNA FOTO…