LUFTHANSA PREPARANO L’OFFERTA PER ITA AIRWAYS: COMPRARE SUBITO IL 40%, “OPZIONANDO” L'ALTRO 60% DA RILEVARE NEL MEDIO PERIODO. L'OBIETTIVO DEL GRUPPO EUROPEO È AVERE IL 100% IN 3-5 ANNI - DA GENNAIO I TEDESCHI, CHE VORREBBERO AVVIARE GLI INTERVENTI PER SISTEMARE I CONTI DI ITA SFRUTTANDO LE SINERGIE, VORREBBERO DAL GOVERNO UN ACCORDO BLINDATO (CON PENALI MILIONARIE) CHE DEFINISCA BENE LA GOVERNANCE E PREVEDA TAPPE PRECISE NEI PROSSIMI MESI…

Leonard Berberi per il “Corriere della Sera”

lufthansa

Lufthansa si prepara a inviare la sua offerta per Ita Airways. I tedeschi proporranno di comprare subito il 40%, «opzionando» l'altro 60% da rilevare nel medio periodo. L'obiettivo del gruppo europeo è avere il 100% in 3-5 anni. È quanto apprende il Corriere da due fonti governative. Lufthansa, il Mef e Ita non commentano. La mossa è attesa nei prossimi giorni, anche se non c'è una scadenza, per puntare alla firma di una prima intesa a fine anno.

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI

Da gennaio Lufthansa vorrebbe avviare gli interventi per sistemare i conti di Ita sfruttando le sinergie che un grande gruppo può fornire, stimolando i ricavi e limando i costi operativi. Venerdì i manager tedeschi hanno svolto l'ultima sessione tecnica con l'aviolinea tricolore. Nei prossimi giorni, dopo un confronto istituzionale con il Mef, Lufthansa dovrebbe inviare l'offerta. A Francoforte sanno che l'instabilità politica e il fronte anti-vendita sono incognite che non si possono ignorare.

Per questo chiedono garanzie a Roma da inserire in un accordo (blindato con penali milionarie) che definisca bene la governance e preveda tappe precise nei prossimi mesi. Non è chiaro quale sarà il valore della transazione iniziale: la cifra si aggira sui 180-200 milioni di euro per il 40%. È probabile che Lufthansa paghi una prima tranche da 100 milioni, vincolando la seconda parte al rispetto di alcuni requisiti.

ita airways

I tedeschi hanno spiegato agli interlocutori italiani che il gruppo europeo vorrebbe partire subito sfruttando le sinergie commerciali, finanziarie e industriali: la vendita dei biglietti e gli acquisti, per esempio, verrebbero inseriti nella piattaforma utilizzata dal gruppo europeo per incrementare i ricavi per passeggero, distribuire meglio il prodotto e avere sconti nel procurement . In caso di esito positivo delle trattative tra Mef e Lufthansa Ita migrerebbe nell'alleanza Star Alliance e avrebbe un ruolo privilegiato in A++, la joint venture transatlantica di Lufthansa con United Airlines e Air Canada.