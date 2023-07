IL LUSSO "MADE IN ITALY" PARLA FRANCESE - IL GRUPPO KERING HA ANNUNCIATO L'ACQUISIZIONE DEL 30% DI VALENTINO PER 1,7 MILIARDI DI EURO - L’ACCORDO TRA IL FONDO QATARINO MAYHOOLA E IL COLOSSO FRANCESE, DI PROPRIETÀ FRANÇOIS PINAULT, (CHE GIÀ DETIENE IL MARCHIO GUCCI) PREVEDE UN'OPZIONE PER ACQUISIRE IL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA MAISON ITALIANA ENTRO IL 2028. NEL FRATTEMPO, KERING AVRÀ RAPPRESENTANZA NEL BOARD - L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI VALENTINO, JACOPO VENTURINI, MANTERRÀ IL SUO RUOLO…

Kering annuncia l'acquisizione del 30% di valentino per 1,7 miliardi di euro, con un'opzione per riacquistare l'intero gruppo. Il colosso francese […] ha siglato un accordo vincolante con i qatarini di Mayhoola, che ha vista sul futuro: l’accordo – spiega una nota dei francesi – prevede un'opzione per Kering di acquisire il 100% del capitale sociale di Valentino entro il 2028. Il tutto in una “più ampia partnership strategica tra Kering e Mayhoola, che potrebbe portare Mayhoola a diventare azionista di Kering”.

[…]Valentino ha oggi 211 negozi in gestione diretta, in più di 25 Paesi, e ha registrato un fatturato di 1,4 miliardi di euro con un margine operativo ricorrente (ebitda) di 350 milioni di euro nel 2022. “La partnership strategica sosterrà ulteriormente “ la strategia di rafforzamento del marchio di Jacopo Venturini, amministratore delegato di Valentino, che con Mayhoola come azionista “l'ha trasformata in una delle case di lusso più ammirate al mondo”. Kering avrà rappresentanza nel board di Valentino. Commentando l’operazione, il presidente e ceo di Kering, François-Henri Pinault, si è detto “impressionato” dal percorso di Valentino […] chiarendo che Venturini continuerà a guidare lo sviluppo. […]

