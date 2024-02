MA CHE BEL CASTELLO! AL 31 GENNAIO 204 GLI INVESTIMENTI AMMESSI AL SUPERBONUS HANNO SUPERATO QUOTA 107 MILIARDI DI EURO – GLI EDIFICI INTERESSATI SONO STATI OLTRE 470 MILA, COMPRESE 241 MILA VILLETTE. E ANCHE 8 PROPRIETARI DI ALTRETTANTI CASTELLI HANNO POTUTO RISTRUTTURARE LE LORO MAGIONI GRATUITAMENTE (O MEGLIO, A SPESE DI NOI CONTRINUENTI) – EFFETTI DEL SUSSIDIO-BANDIERA VOLUTO DA CONTE, DIFESO DA FORZA ITALIA E CHE CONTINUA A FAR SALIRE IL CONTO PER IL TESORO...

Estratto dell’articolo di www.corriere.it

SUPERBONUS 110

Gli investimenti ammessi al Superbonus hanno superato quota 107 miliardi di euro, arrivando a 107,048 miliardi al 31 gennaio 2024. È quanto emerge dagli ultimi dati Enea relativi al mese di gennaio sull'utilizzo del Superbonus 110%. Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione sono a quota 98,005 miliardi di euro.

Condomini, case singole e castelli

Gli edifici interessati sono stati 471.778: 113.928 sono gli edifici condominiali (quasi 10 mila in più rispetto ai dati di dicembre quando erano 104.856) per un investimento medio di 603.349,81 euro, 241.409 sono gli edifici unifamiliari per un investimento medio di 117.409,63 euro, 116.433 unità indipendenti per un investimento medio di 98.457,89 euro e 8 castelli per un investimento medio di 240.725,81 euro.

Cantieri e lavori: a che punto sono

Guardando i dati più in dettaglio, emerge che i cantieri condominiali sono 113.928 per un investimento complessivo ammesso a detrazione di 68,25 miliardi, che valgono circa il 63,8% del totale. I lavori realizzati rappresentano l'89,1%. [...]

I lavori realizzati rappresentano il 95,7%. I cantieri delle unità immobiliari indipendenti hanno raggiunto quota 116.443 per un investimento complessivo ammesso a detrazione di 11,23 miliardi, che valgono circa il 10,5% del totale. I lavori realizzati rappresentano il 96,5%. Restano 8 i castelli che hanno beneficiato del Superbonus per un valore di 1,068 miliardi ammessi a detrazione: lavori ultimati all'84,5%.

