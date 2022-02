TI SPAC IN DUE! - PER LA FINANZA MONDIALE L’INGRESSO SUL MERCATO DELLE SPAC, LE AZIENDE NATE PER RACCOGLIERE CAPITALI CON L’OBIETTIVO DICHIARATO AGLI INVESTITORI DI USARE LA LIQUIDITÀ PER FARE ACQUISIZIONI, SEMBRAVA UNA PANACEA. MA NON TUTTE LE SPAC VENGONO COL BUCO. È IL CASO DELLA SPAC REVO DI CLAUDIO COSTAMAGNA E ALBERTO MINALI, CHE DOPO AVER RACCOLTO POCO MENO DI 200 MILIONI SUL MERCATO, HA AVVIATO IL PERCORSO DI ACQUISIZIONE. PUNTANDO PERÒ SUL CAVALLO SBAGLIATO, ALMENO QUESTO DICE OGGI IL MERCATO...