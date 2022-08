MA CHI DIAVOLO SONO E CHE COSA VOGLIONO QUESTI HEDGE FUND CHE SCOMMETTONO CONTRO IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO? – SI TRATTA DI FONDI SPECULATIVI CHE STANNO COMPRANDO ALLO SCOPERTO I NOSTRI TITOLI DI STATO SENZA POSSEDERLI: CIOE’ PRENDONO A PRESTITO I BTP, IMMAGINANDO CHE LE TURBOLENZE IN FUTURO FARANNO AUMENTARE IL RENDIMENTO E LO SPREAD. SE HANNO VISTO GIUSTO, I PREZZI SCENDERANNO E A QUEL PUNTO...

Giu.Fer. per il “Corriere della Sera”

Che cosa sono gli hedge fund?

HEDGE FUND

Gli hedge fund sono comunemente considerati fondi speculativi, ma nel tempo hanno conquistato una presenza significativa nell'asset management. Il primo hedge fund è stato creato nel 1949 da Alfred Winslow Jones, giornalista di Fortune e sociologo. In Italia i fondi hedge sono stati introdotti nel 1999.

L'obiettivo di questi fondi è di realizzare rendimenti elevati, attraverso l'uso di strumenti derivati (future, swap, opzioni) . Alcuni fondi sono specializzati nei long/short su titoli azionari: individuano cioè titoli sottovalutati e titoli sopravvalutati, acquistano i primi e contemporaneamente vendono i secondi allo scoperto.

Altri fondi puntano sugli arbitraggi, cioè sullo sfruttamento di disallineamenti tra titoli (e strumenti finanziari in generale) legati da correlazioni statistico/quantitative: anche in questo caso il gestore acquista titoli o strumenti e ne vende allo scoperto altri, in vista del riallineamento dei prezzi.

Che cosa sono le vendite allo scoperto?

HEDGE FUND ITALIA

La vendita allo scoperto (o short selling ) è un'operazione finanziaria che consiste nel vendere un bene o uno strumento finanziario (come azioni o titoli di Stato) che non si possiedono realmente, nella speranza che il prezzo scenda, così da riacquistarlo in futuro a un prezzo più basso e ottenere un profitto. Il guadagno è dato dalla differenza tra il prezzo a cui si vende il bene e il prezzo più basso pagato per riacquistarlo. Chi vende allo scoperto scommette quindi su un ribasso dei prezzi di mercato. Se però il prezzo contro cui si scommette aumenta invece di diminuire, si otterrà una perdita.

Come funzionano le vendite allo scoperto per speculare contro i Btp?

ITALIA CRAC BUCO

Le tensioni politiche in vista delle prossime elezioni del 25 settembre e il forte rincaro dei prezzi energetici che minaccia la crescita, preoccupano gli investitori. Ma per gli hedge fund questa incertezza diventa un'opportunità per scommettere contro l'Italia e guadagnare.

Come? I fond vendono allo scoperto i Btp senza possederli. Per farlo prendono perciò a prestito i titoli, immaginando che le turbolenze in futuro faranno aumentare il rendimento e lo spread dei nostri titoli di Stato. Se hanno visto giusto, i prezzi, che si muovono sempre in modo inverso ai rendimenti, diminuiranno. A quel punto i fondi potranno comprare i titoli da consegnare a un prezzo più basso, traendo profitto dalla differenza.

Quali sono i limiti di una vendita allo scoperto?

BTP

Nel caso di vendita allo scoperto - ricorda Borsa Italiana nel suo glossario online - il profitto potenziale è limitato rispetto ad una normale operazione di acquisto con successiva vendita. Se infatti non c'è un limite superiore all'apprezzamento del valore di uno strumento finanziario, c'è un limite inferiore pari a zero. Parallelamente, in virtù di questa considerazione, per il venditore allo scoperto la perdita potenziale è illimitata.

Che cos' è lo short selling per copertura?

Le vendite allo scoperto possono essere usate anche per copertura (o hedging ) di altre posizioni lunghe e quindi al fine di limitare le perdite di altre operazioni. In questo caso non si tratta di speculazione, ma di una sorta di assicurazione contro eventuali perdite.

