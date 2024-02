MA CHI L’HA DETTO CHE LA GUERRA FA BENE ALL’ECONOMIA? – L’AGENZIA “MOODY’S” TAGLIA IL RATING DI ISRAELE DA A1 AD A2, CON OUTLOOK NEGATIVO: UN GIUDIZIO CHE PER L’ITALIA (FERMA A BAA3) SAREBBE ORO, MA CHE PER LO STATO EBRAICO È UNO SMACCO. IL DOWNGRADE È LEGATO ALLA GUERRA CONTRO HAMAS E ALLE SUE CONSEGUENZE, CHE AUMENTANO I RISCHI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO – NETANYAHU: “DECISIONE LEGATA ALLA GUERRA. IL RATING TORNERÀ SU QUANDO LA VINCEREMO…”

(ANSA) - L'agenzia Moody's taglia il rating di Israele a 'A2' da 'A1' con outlook negativo. Il downgrade è legato alla guerra con Hamas e alle sue conseguenze che aumentano i rischi politici per Israele e ne indeboliscono le istituzioni esecutive e legislative. "Anche se i combattimenti a Gaza potrebbero diminuire in intensità, non c'è al momento nessun accordo per mettere fine in modo durevole alle ostilità e nessun accordo su un piano di più lungo termine che possa ripristinare ed eventualmente rafforzare la sicurezza in Israele. Questo contesto di sicurezza indebolito implica rischi sociali più alti", mette in evidenza Moody's.

NETANYAHU, 'SCELTA MOODY'S LEGATA A GUERRA, L'ECONOMIA È FORTE'

(ANSA) - L'economia di Israele "è forte": lo ha detto il premier, Benyamin Netanyahu, a commento della decisione dell'agenzia Moody's di abbassare il rating di Israele da A1 ad A2. Secondo Netanyahu, questa decisione "non è correlata all'economia ma interamente dovuta al fatto che il Paese è in guerra. Il rating - ha sottolineato - tornerà subito su non appena vinceremo la guerra. E la vinceremo".

