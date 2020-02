UN PAR DI PALLADIO - LA FEBBRE PER IL METALLO FA IMPALIDIRE ORO E PLATINO: IL SUO VALORE È QUADRUPLICATO, E HA UN ENORME IMPIEGO INDUSTRIALE, IN PARTICOLARE IN ODONTOIATRIA, IN AERONAUTICA E NEL CAMPO AUTOMOBILISTICO. OGNI MARMITTA NE CONTIENE TRA I 3 E I 4 GRAMMI, E TANTO BASTA PER UN AUMENTO DEL 70% DI TUBI DI SCAPPAMENTO NEL REGNO UNITO