MENARINI IN THE USA (E VINCE) – IL GRUPPO FARMACEUTICO FIORENTINO HA TROVATO L’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI “STEMLINE”, SOCIETÀ SPECIALIZZATA IN TERAPIE ONCOLOGICHE, PER 620 MILIONI DI EURO – UNA SOCIETÀ CONTROLLATA DALL'AZIENDA FIORENTINA LANCERÀ UN’OFFERTA PUBBLICA, IL CDA DELLA "STEMLINE" HA GIÀ RACCOMANDATO DI ACCETTARE LA PROPOSTA...