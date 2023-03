MA NON S'ERA DETTO CHE LO SMART WORKING ERA IL FUTURO? – PER MILIONI DI AMERICANI È GIÀ FINITA L'ERA DEL LAVORO DA CASA: SECONDO UN RAPPORTO DELLO U.S. DEPARTMENT OF LABOR, 21 MILIONI DI PERSONE SONO TORNATE A LAVORARE IN “PRESENZA” NEL CORSO DEL 2022 – “THE WALL STREET JOURNAL”: “DI FATTO, LA SITUAZIONE È TORNATA LA STESSA DEL PRE-PANDEMIA, CON IL 76% DELLE AZIENDE CHE DICHIARA DI NON AVERE DIPENDENTI IN SMART WORKING. EPPURE...”

Articolo del “Wall Street Journal” - dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

Lavorare a distanza sta diventando sempre più raro, pochi anni dopo che la pandemia ha portato milioni di americani a lasciare i luoghi di lavoro per trasferirsi nelle loro cantine e camere da letto.

Secondo un rapporto del Dipartimento del Lavoro pubblicato questa settimana, il 72,5% delle imprese ha dichiarato che i propri dipendenti hanno telelavorato raramente o per niente lo scorso anno. Questa cifra è salita dal 60,1% del 2021. L'indagine ha evidenziato un aumento di circa 21 milioni di lavoratori in sede a tempo pieno nel 2022, rispetto all'anno precedente.

Il nuovo numero è anche vicino alla percentuale di aziende (76,7%) che hanno dichiarato di non avere dipendenti che lavorano a distanza prima della pandemia di Covid-19 e che erano aperte a febbraio 2020, secondo il Dipartimento del Lavoro. Di recente, i datori di lavoro hanno iniziato a spingere più frequentemente il personale a lavorare in sede, in quanto i timori di recessione spingono a porre maggiore enfasi sulla produttività dei lavoratori – scrive il WSJ.

"C'è la sensazione che l'innovazione, la creatività e la collaborazione possano soffrire quando i team sono lontani", ha dichiarato Mike Steinitz, direttore esecutivo senior di Robert Half. Un sondaggio condotto dalla società di selezione del personale ha rilevato che il 92% dei manager preferisce che i propri team lavorino in loco.

"Ritengono che i dipendenti siano semplicemente più produttivi in ufficio", ha affermato Steinitz. "Ritengono inoltre che sia importante per il tutoraggio e la formazione dei dipendenti, sia nuovi che vecchi".

Molte grandi aziende hanno dichiarato di volere che i loro dipendenti si presentino di persona, più spesso. Walt Disney Co. ora spinge per quattro giorni alla settimana in azienda. Starbucks Corp. ha chiesto al personale degli uffici di venire più spesso. Questo mese, l'amministratore delegato di Meta Platforms Inc. Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta Platforms Inc. ha detto ai dipendenti della società madre di Facebook che il tempo trascorso di persona aiuta a costruire relazioni e a ottenere più risultati.

"La nostra ipotesi è che sia ancora più facile costruire la fiducia di persona e che queste relazioni ci aiutino a lavorare in modo più efficace", ha scritto in una lettera ai dipendenti.

Secondo il Dipartimento del Lavoro, nel 2022 la percentuale di aziende con accordi ibridi, in cui i dipendenti si dividono tra casa e luogo di lavoro, è diminuita in tutti i settori misurati rispetto al 2021, con un calo di 13,4 punti percentuali nel settore privato. Il calo è stato particolarmente marcato nel settore finanziario, comprese le banche e le agenzie di intermediazione. La quota di istituti finanziari che operano in modalità ibrida si è dimezzata, passando dal 44,9% del 2021 al 22% del 2022.

Il lavoro a distanza è stato particolarmente raro per i posti di lavoro che forniscono servizi, come quelli nel commercio al dettaglio, nei ristoranti e nelle strutture ricettive. L'aumento dell'occupazione in queste categorie ha contribuito ad aumentare il numero di dipendenti che lavorano nei cantieri. Le assunzioni nei settori del tempo libero, dell'ospitalità e del commercio al dettaglio hanno rappresentato quasi il 30% dell'aumento di 7,7 milioni di posti di lavoro nel settore privato dall'agosto 2021.

L'indagine del Dipartimento del Lavoro ha chiesto informazioni sul telelavoro, definito come un accordo che consente a un dipendente di lavorare a casa, o da un'altra postazione remota, utilizzando Internet e altre comunicazioni digitali. L'indagine è stata condotta nei mesi di agosto e settembre del 2022, mentre l'indagine del 2021 è stata somministrata da luglio a settembre dello stesso anno.

L'abbandono del lavoro ibrido ha significato per molte aziende un ritorno totale alla sede di lavoro, ma non per tutte. L'anno scorso il lavoro a distanza è rimasto abbastanza comune in alcuni lavori che tradizionalmente venivano svolti in ufficio.

Nel settore dell'informazione, che comprende le aziende del settore tecnologico e dei media, il 67,4% delle aziende ha dichiarato che il proprio personale lavorava a distanza per una parte o per tutto il tempo. Nel settore professionale e commerciale, che comprende gli studi legali e contabili, la percentuale era del 49%.

Secondo il Dipartimento del Lavoro, l'anno scorso è aumentata leggermente la quota di aziende che lavorano completamente da remoto, passando all'11,1% delle aziende dal 10,3% del 2021. Nel settore dell'informazione, la quota è aumentata di 4,8 punti percentuali, passando al 42,2%. Le attività finanziarie e i servizi professionali e alle imprese hanno registrato aumenti minori. Le aziende in molti di questi settori prevalentemente impiegatizi offrivano maggiore flessibilità prima della pandemia, ha detto Steinitz.

Una ricerca condotta dagli economisti con un altro sondaggio, che misura la percentuale di giorni lavorati a distanza, indica che il lavoro a distanza persisterà fino al 2023, anche se di recente ha mostrato segni di flessione.

Nel febbraio 2023, il 27,7% dei giorni totali lavorati da casa, dopo essersi mantenuto abbastanza stabile a una media del 30% ogni mese nel 2022, secondo la ricerca degli economisti Jose Maria Barrero dell'Instituto Tecnológico Autónomo de México, Nicholas Bloom di Stanford e Steven J. Davis dell'Università di Chicago. La quota è in netto calo rispetto al maggio 2020, quando circa il 60% dei giorni era remoto, ma è comunque più di cinque volte il tasso che prevaleva prima della pandemia.

Secondo Bloom, sono due i fattori che determinano il leggero calo dei giorni di lavoro da casa. Le aziende stanno spingendo i manager e i professionisti a tornare in ufficio per più giorni alla settimana. Inoltre, il numero di lavoratori completamente a distanza si sta riducendo. L'indagine di Bloom e dei suoi colleghi ha mostrato che la percentuale di dipendenti che lavorano completamente in sede ha raggiunto il 60,8% a febbraio, rispetto al 54,6% del novembre 2021. La diminuzione della quota di lavoratori completamente remoti ha determinato più di due terzi di questo cambiamento.

"A questi lavoratori completamente remoti viene chiesto lentamente di tornare in ufficio o di essere trasferiti offshore", ha affermato Bloom. "I salari statunitensi sono molto alti, per cui il trasferimento dei lavoratori a distanza in Messico, nelle Filippine o in India può generare enormi risparmi sui costi".

Il lavoro a distanza, tuttavia, non è destinato a scomparire del tutto. Secondo la società di selezione del personale ManpowerGroup, circa il 13% degli annunci di lavoro attuali riguarda posizioni a distanza. Si tratta di una percentuale in calo rispetto al 17% del marzo 2022, ma ben superiore al livello pre-pandemico del 4%.

