16 apr 2024 18:34

MA QUANTI BEI GIRI DI DENARO TRA LE SOCIETA’ DELLA “SANTA”! – IN UNA RELAZIONE TECNICA AGLI ATTI DELL'INCHIESTA CHE VEDE DANIELA SANTANCHÈ INDAGATA PER FALSO IN BILANCIO, BANKITALIA RICOSTRUISCE LO “SCHEMA OPERATIVO CHE HA CONSENTITO A VISIBILIA EDITORE SPA DI COPRIRE LE CRESCENTI PERDITE” – ALLA BASE DELLO MECCANISMO CI SONO "PLURIMI AUMENTI DI CAPITALE D'IMPORTO RIDOTTO", PER EVITARE "UN AUMENTO DI CAPITALE PIÙ AMPIO CHE AVREBBE RICHIESTO..."