DEFICIT D’ATTENZIONE – LE STIME HORROR DEL CENTRO STUDI DI CONFINDUSTRIA PER IL 2020: IL DEFICIT SALIRÀ ALL’11,1% DEL PIL. PER FARE UN CONFRONTO, L’ANNO SCORSO ERA ALL’1,6. IL DEBITO PUBBLICO ARRIVERÀ AL 159,1% – MALISSIMO L’EXPORT, IN CADUTA LIBERA AL 14% IN TUTTO L’ANNO. E ANCHE SE SIAMO STATI RINCHIUSI IN CASA DUE MESI ABBONDANTI, SCENDERANNO PURE I CONSUMI