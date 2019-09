MA QUINDI COME SONO I NUOVI IPHONE? - ANCHE LA MELA SENTE LA CRISI E RINCULA SUI PREZZI: ECCO L'IPHONE 11, VERSIONE “ECONOMICA” CHE SOSTITUIRÀ L'XR (MA IN ITALIA COSTERÀ 839 EURO), POI CI SONO PRO E PRO MAX CON TRE FOTOCAMERE COME TESTINE DI UN RASOIO - I MODELLI VECCHI VENDUTI A PREZZI MOLTO CONVENIENTI – LA PARTE PIÙ INTERESSANTE? I SERVIZI: LA PIATTAFORMA DI GIOCHI ARCADE E APPLE TV+ COSTERANNO SOLO 4,99$ AL MESE. DECISAMENTE MENO DI NETFLIX - VIDEO

Idk is it just me but I can really see the resemblance of the new iPhone 11 and this razor shaver. ? pic.twitter.com/OcbiDNIJ7L — Andrei Magora (@Andre1Magora) September 11, 2019

1 – TUTTO SUI NUOVI IPHONE 11, IPHONE 11 PRO E IPHONE 11 PRO MAX

Diego Barbera per www.wired.it

iphone 11

Ufficiali i tre nuovi iPhone 11 direttamente dal palco del keynote tenutosi presso il Steve Jobs Theater di Cupertino. Si sapeva già praticamente tutto sui nuovi smartphone dal nome all’estetica arrivando alla scheda tecnica e infatti le sorprese sono state poche visto che tutto è stato confermato. Ecco tutte le informazioni su caratteristiche tecniche, funzionalità, prezzo e uscita.

iPhone 11

il comparto fotografico dell'iphone 11 pro 1

Il modello standard che va a sostituire iPhone Xr con il compito gravoso di ripartire dal buon successo del precedessore. Rispetto ai fratelli minori monta uno schermo lcd a cristalli liquidi invece che oled e ha una fotocamera in meno sul retro (è doppia). Esce in sei colori ossia verde, giallo, porpora, rosso, bianco e nera.

iphone 11 pro e pro max

Il corpo è in alluminio anodizzato e vetro ultraresistente. Il display Retina da 6.1 pollici si avvale delle tecnologie true tone, tap to wake e haptic touch. La fotocamera è doppia da 12 megapixel con un grandangolo da 120 gradi e f/2,4, zoom ottico, modalità ritratto e notturna.

Lato video ecco il supporto 4k a 60fps, slow motion, time-lapse, stabilizzazione cinematografica e range dinamico esteso. Anche il sensore frontale da 12 megapixel è wide e può creare selfie in slow motion. C’è anche l’audio Dolby Atmos.

apple watch 5a generazione 2

LE FOTOCAMERE DEI NUOVI IPHONE COME LE TESTINE DI UN RASOIO

Il processore a bordo è Apple A13 Bionic e la batteria durerà un’ora in più rispetto al predecessore. I prezzi partono da 839 euro per la versione da 64 gb e salgono a 889 euro per la 128 gb e 1009 euro per la 256 gb.

iPhone 11 Pro e 11 Pro Max

Si sale decisamente di livello con i due iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max che contano sullo schermo oled e la tripla fotocamera sul retro. Le dimensioni sono rispettivamente di 5,8 e 6,5 pollici. Successori di iPhone Xs e iPhone Xs Max, si avvalgono del processore Apple A13, del sistema operativo iOs 13 già precaricato e di una batteria più capiente rispettivamente da 4 e 5 ore superiore al 2018.

iphone 11 pro 2

La scocca è in acciaio inossidabile di grado chirurgico e con unico pezzo di vetro lavorato sul retro con una scelta di colorazioni verde, grigio siderale, argento e oro. La luminosità del display Super Retina Xdr può spingersi fino a 1200 nit e supporta hdr 10, dolby vision e Dolby Atmos.

La batteria di 11 Pro dura 4 ore in più rispetto a Xs mentre quella di 11 Pro Max 5 ore più di quella di Xs Max con la possibilità di ricaricarla velocemente tramite l’adattatore da 18 watt che si trova già in confezione.

apple watch 5a generazione 1

La tripla fotocamera è composta da un sensore da 12 megapixel wide con apertura f/1.8, tele da 12 megapixel a f/2.0 e ultra grandangolo da 12 megapixel e f/2,4.

I prezzi di iPhone 11 Pro sono di 1189 euro per la versione da 64 gb, 1359 euro per la 256 gb e 1589 euro per la 512 gb. iPhone 11 Pro Max costa 1289 euro da 64 gb, 1459 euro per la 256 gb e 1689 euro per la 512 gb.

2 – APPLE WATCH 5, IPAD E LE ALTRE NOVITÀ MOSTRATE DA APPLE

apple arcade

Diego Barbera per www.wired.it

Non solo iPhone 11: sul palco del keynote Apple del 10 settembre perché sono stati protagonisti anche i nuovi Apple Watch 5 e il nuovo iPad da 10,2 pollici che vanno ad aggiornare i rispettivi cataloghi facendo anche da alfieri delle nuove versioni dei sistemi operativi dedicati. Scopriamo tutto con le caratteristiche tecniche, foto, prezzo e uscita.

il comparto fotografico dell'iphone 11 pro 2

Apple Watch 5

Confermatissimo il rumoreggiato Apple Watch 5 che ha puntato su un display con funzionalità always-on e realizzato in ossido di polisilico a bassa temperatura (alias ltpo) con aggiornamento dinamico da 60 a 1 hertz. La batteria dura fino a 18 ore, viene introdotta la bussola per assistere il gps e le chiamate d’emergenza internazionali. Realizzato in alluminio riciclato al 100%, si presenta anche nelle versioni speciali in titanio, Nike e Hermes.

iphone 11 pro 1

I prezzi partono da 459 euro, salgono a 759 euro per la versione acciaio inox, costano 459 euro i modelli Nike e da 1369 euro il modello Hermes. Infine, 1409 euro il modello in ceramica e 859 euro quella in titanio.

Nuovo iPad da 10,2 pollici

apple ipad

Era la novità meno gettonata e invece insieme a iPadOs è stato ufficializzato anche un nuovo iPad che va a sostituire quello di sesta generazione. La scheda tecnica conta su un display Retina da 10,2 pollici, supporto per il pennino Apple Pencil e il nuovo processore A10 Fusion. È realizzato al 100% in alluminio riciclato.

apple watch 5a generazione

iphone 11 pro

I prezzi italiani sono di 389 euro per la versione 32 gb e 489 euro per quella 128 gb solo wi-fi e salgono rispettivamente a 529 euro e 629 euro per quelle cellular.

Apple Arcade e Tv+

reese witherspoon jennifer aniston presentazione apple tv+

Infine, è stato presentato il servizio videoludico in abbonamento Apple Arcade, mostrando tre giochi come Frogger, il titolo di ambientazione subacquea di Capcom chiamato Shinsekai Into The Depths e Sayonara Wild Hearts in stile anime. Debutterà il 19 settembre con 100 giochi a 4,99 dollari per abbonamento famigliare con un mese gratis di prova.

ipad con pennino

Stesso prezzo anche per Apple Tv+ dal 1 novembre con tra gli altri la serie esclusiva prodotta in casa See con Jason Momoa.

apple tv+ 7 apple arcade 1 la fotocamera dell'iphone 11 pro jennifer aniston in the morning show produzione apple tv 1 apple tv+ 6 tim cook e oprah winfrey alla presentazione di apple tv+ 1 steve carrell reese witherspoon jennifer aniston presentazione apple tv+ tim cook e oprah winfrey alla presentazione di apple tv+ reese witherspoon jennifer aniston presentazione apple tv+ 2 il comparto fotografico dell'iphone 11 pro oprah winfrey alla presentazione di apple tv+ 1 steven spielberg apple tv+ reese witherspoon jennifer aniston presentazione apple tv+ 1 ipad sesta generazione the morning show apple tv+ presentazione delle funzionalita' dei nuovi iphone apple watch 5 1 i nuovi iphone iphone 11 2 fotocamere dell'iphone 11 apple watch 5