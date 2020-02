MA LO SAPEVATE CHE A HOLLYWOOD CI SONO SOLO CINQUE STAR CHE POSSONO DEFINIRSI MILIARDARIE? TRA I PAPERONI DELLO SHOW-BUSINESS C’È KYLIE JENNER, LA SORELLASTRA DI KIM KARDASHIAN, CHE A SOLI 21 ANNI HA CREATO UN’AZIENDA DI COSMETICA VALUTATA 1,2 MILIARDI DI DOLLARI – E SE JAY-Z, TRA COLLEZIONI D’ARTE, MARCHI D’ABBIGLIAMENTO E ALBUM VENDUTI, HA MESSO DA PARTE UN BEL GRUZZOLETTO, OPRAH WINFREY HA UN PATRIMONIO PERSONALE DI 2,7 MILIARDI DI DOLLARI – MA AL PRIMO POSTO C’È IL NOME CHE NON TI ASPETTI…

Francesco Tortora per "www.corriere.it"

Nonostante siano tante le star di Hollywood ricchissime, «solo» 5 possono definirsi miliardarie.

I Paperoni dello show-business hanno costruito un immenso patrimonio non solo con il talento nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto lanciandosi nell'imprenditoria e dimostrando un grande fiuto per gli affari.

La più giovane miliardaria presente nella top 5 è Kylie Jenner, regina 21enne dei social media (su Instagram conta 162 milioni di follower) e imprenditrice di successo.

La maggior parte della ricchezza di Kylie Jenner, sorellastra di Kim Kardashian, proviene dall'azienda di cosmetica «Kylie Cosmetics» valutata circa 1,2 miliardi di dollari (quasi 1,1 miliardi di euro). A marzo 2019 Kylie è apparsa anche sulla copertina di Forbes e la sua fortuna personale oggi raggiunge il miliardo di dollari (circa 913 milioni di euro).

Secondo Paperone di Hollywood è il rapper Jay-Z, marito di Beyoncé. Nel corso della sua carriera il 49enne ha pubblicato 14 album, finiti tutti al primo posto nella classifica delle vendite negli Usa e che gli hanno fruttato circa 500 milioni di dollari (circa 456 milioni di euro). Jay-Z si è dimostrato altrettanto abile negli affari: il musicista ha fondato e poi venduto a Iconix una linea di abbigliamento per 204 milioni di dollari (circa 186 milioni di euro), è co-proprietario dal 2007 del marchio di cognac "D'Ussé" e possiede una quota del servizio di musica streaming Tidal.

Inoltre il rapper ha anche una collezione d'arte privata valutata 70 milioni di dollari (quasi 64 milioni di euro), azioni di Uber del valore di 70 milioni dollari, e possiede 50 milioni (oltre 45 milioni di euro) di proprietà immobiliari. In totale Jay-Z ha una ricchezza che supera il miliardo di dollari (circa 913 milioni di euro).

Terza nella lista è Oprah Winfrey che oggi possiede un patrimonio personale di 2,7 miliardi di dollari (circa 2,5 miliardi di euro). Figlia di una ragazza madre di Kosciusko, città nello stato del Mississipi, Oprah ha saputo costruire un impero mediatico partendo dal suo spettacolo televisivo "The Oprah Winfrey Show" che ha condotto per 25 anni fino al 2011.

Oggi la 66enne possiede il 25,5% della rete televisiva via cavo "OWN", una quota dell'8% di WW International e ha recentemente stipulato un contratto per la creazione di contenuti con Apple TV +. Oprah ha anche recitato in una manciata di film tra cui le celebri pellicole "Il colore viola" e "Selma - La strada per la libertà".

Vincitore di 4 premi Oscar, Steven Spielberg vanta una ricchezza personale di 3,6 miliardi di dollari (circa 3,3 miliardi di euro). Autore e produttore di film di gran successo al box-office (Lo squalo, "E.T", "La lista di Schindler", "Jurrassic Park"), il 72enne è il regista di Hollywood più redditizio della storia. Steven Spielberg ha co-fondato la "DreamWorks Pictures" insieme a Jeffrey Katzenberg e David Geffen.

Il suo immenso patrimonio deriva anche dal ruolo di consulente per i parchi di divertimento "Universal" e dalla vendita nel 2016 di DreamWorks Animation a NBC Universal per 3,8 miliardi di dollari (oltre 3,4 miliardi di euro).

Il Paperone dei Paperoni di Hollywood è George Lucas che ha un patrimonio di 6,2 miliardi di dollari (5,6 miliardi di euro). Il regista 75enne ha realizzato saghe cinematografiche di gran successo commerciale come "American Graffiti", "Guerre Stellari" e "Indiana Jones".

Tuttavia la sua incredibile ricchezza deriva soprattutto dalla vendita nel 2012 della casa di produzione "Lucasfilm" alla Disney per 4,05 miliardi di euro (3,12 miliardi di euro).

