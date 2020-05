MACRON, CHE BAZOOKON! – IL PRESIDENTE FRANCESE ANNUNCIA UN PIANO DI 8 MILIARDI DI EURO PER SALVARE IL SETTORE AUTOMOBILISTICO – CI SARÀ UN SOSTEGNO ALLA DOMANDA, CON UN INCENTIVO PER ACQUISIRE VEICOLI ELETTRICI – LA CONDIZIONE PER IL SALVATAGGIO DI RENAULT, DI CUI LO STATO POSSIEDE IL 15%: STOP ALLE DELOCALIZZAZIONI….

1 – FRANCIA: IL PIANO DI SOSTEGNO AL SETTORE AUTOMOBILISTICO SUPERA GLI 8 MILIARDI DI EURO

Articolo di “le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Emmanuel Macron – riporta Le Monde - ha annunciato oggi un piano di 8 miliardi di euro per il settore automobilistico, che rappresenta 400.000 posti di lavoro diretti e 900.000 di indotto. Il piano ha tre componenti, ha spiegato il Presidente della Repubblica francese: in primo luogo, il sostegno alla domanda, in modo che "i nostri concittadini comprino più veicoli nelle prossime settimane, e in particolare veicoli puliti".

Il premio corrisposto al singolo acquirente di un veicolo elettrico al 100% passerà così da 6.000 euro a 7.000 euro a partire dal 1° giugno. Per le flotte professionali (oltre il 50% del mercato nel 2019), questo bonus passerà da 3.000 euro a 5.000 euro. Per quanto riguarda il "bonus di conversione", che consente, a seconda delle condizioni di reddito, di sostituire un vecchio veicolo inquinante con uno più recente (anche di seconda mano, se alimentato a benzina), esso sale a 3.000 euro per tutte le famiglie se acquistano un veicolo termico e a 5.000 euro per l'acquisto di un veicolo elettrico.

Gli altri due assi sono la delocalizzazione della produzione in Francia, in particolare dei veicoli elettrici, e la creazione di un fondo di modernizzazione di 200 milioni di euro per aiutare la trasformazione industriale e digitale dei produttori. Questa mattina il capo dello Stato ha ricevuto Jean-Dominique Sénard, Presidente e CEO di Renault, al Palazzo dell'Eliseo a Parigi, tre giorni prima della presentazione del piano di tagli di 2 miliardi di euro per il gruppo in difficoltà, di cui lo Stato detiene il 15%. Macron ha incontrato anche altri attori dell'industria automobilistica per fare un bilancio dell'impatto della crisi e delle vie d'uscita, dato che il mercato automobilistico europeo è crollato rispetto all'anno scorso.

2 – RENAULT: MACRON INCONTRA L'AD DEL GRUPPO E PRESENTA UN PIANO DI EMERGENZA PER IL SETTORE

Da www.agi.it

"L'emergenza sanitaria ha inferto un duro e brutale colpo all'industria automobilistica francese. Fa parte della nostra economia, ci sono migliaia di posti di lavoro. Il nostro sostegno aumenterà in modo massiccio". Lo ha detto il presidente francese Emanuel Macron su Twitter.

Allo studio del presidente c'è un piano di sostegno per il settore pesantemente colpito dai due mesi di lockdown dettati dalla pandemia di Covid-19. Il capo dell'Eliseo è atteso nel pomeriggio in una fabbrica di Valeo, specializzata nella componentistica per la produzione di autoveicoli, a Etaples, vicino a Le Touquet (Pas de Calais), per annunciare un piano che riguarda, secondo una fonte del Palazzo, la "sovranita' industriale", la transizione verso veicoli green e il mantenimento della competitività del settore, che vale 400 mila posti di lavoro diretti e 900 mila compreso l'indotto.

Il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, aveva spiegato nei giorni scorsi che il piano di sostegno sarà orientato verso le tecnologie green, con la richiesta in cambio di un trasferimento della produzione in Francia. Prima della sua trasferta, il capo dello Stato riceverà all'Eliseo Senard, tre giorni prima della presentazione del piano di taglio di due miliardi di euro del gruppo in difficolta', in cui lo Stato detiene il 15% delle azioni.

Alla Borsa di Parigi i titoli delle case automobilistiche sono in notevole rialzo: Renault avanza del 5% e Psa del 3,3%.