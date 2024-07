MADRID PIGLIATUTTO! NEL CALCIO HANNO VINTO GLI EUROPEI, CON ALCARAZ SI SONO PRESI WIMBLEDON, GLI SPAGNOLI NON SONO PIU’ LA CENERENTOLA DEL VECCHIO CONTINENTE: IL PIL SUPERA QUELLO DI ITALIA E FRANCIA, L’ECONOMIA CRESCE DELL’1,9%, (CONTRO LO 0,6% DELL’EUROZONA) GRAZIE A UN BUON USO DEI FONDI DEL NEXT GEN EU E AI CONSUMI (ANCHE SE IL DEBITO PUBBLICO RESTA SEMPRE ALTO) – CAMBIA ANCHE IL SISTEMA BANCARIO: IL SANTANDER È DA SEMPRE IL PRIMO ISTITUTO EUROPEO PER ATTIVO MA LA NOVITÀ SI CHIAMA BANCO DI BILBAO CHE HA IN CANTIERE UN’OPA SU BANCO SABADELL. LO STRATEGA DEL CAMBIO DI PASSO DELL’ISTITUTO BASCO SI CHIAMA CARLOS TORRES VILA, GRANDE TIFOSO DEL REAL...

1.CREDITO EUROPEO, SPAGNA VERSO LA VETTA.LO SCATTO DI MISTER BILBAO TRA DIGITALE E RENDIMENTI

Edoardo De Biasi per “L’Economia – Corriere della Sera” - Estratti

La Spagna ha vinto i campionati europei di calcio, Carlos Alcaraz ha battuto Novak Djokovic, conquistando Wimbledon, il torneo tennistico più prestigioso al mondo. Una domenica che difficilmente gli spagnoli potranno dimenticare. Una cartina tornasole di un Paese che è cambiato, candidandosi per diventare la vera locomotiva dell’Europa.

La profonda trasformazione che coinvolge la Spagna sta cambiando anche il sistema bancario iberico. Il Santander è da sempre la prima banca europea per attivo ma l’espressione di questa voglia di rinnovamento si chiama Bilbao.

Negli ultimi mesi l’istituto basco sta portando avanti una politica industriale molto dinamica che punta quasi tutto sul digitale, oltre ad avere in cantiere un’Opa su Banco Sabadell. Con la sua evoluta aggressività rappresenta una ventata di freschezza in un sistema bancario restìo ad adeguarsi ai cambiamenti.

Ma chi è lo stratega di questo cambio di passo? Si chiama Carlos Torres Vila.

«È un dirigente ideale per guidare Bbva», dicono i suoi collaboratori. È maturo e calmo, qualità che sa trasmettere alla squadra che gli lavora a fianco. Dal punto di vista professionale la sua grande passione è la tecnologia. Quasi fosse una specie di sherpa del settore ha aperto la banca alla rivoluzione digitale. Una visione che ha permesso all’istituto di anticipare i tempi.

La sua sfida è infatti rendere il gruppo basco la prima banca digitale al mondo.

Torres Vila ricopre altri diversi incarichi. È, per esempio, rappresentante di Bbva nel consiglio di amministrazione di Endeavor Spagna, membro del cda Institute of international finance, nonché consigliere della Fondazione per l’aiuto contro la tossicodipendenza.

Recentemente il Bbva è entrato nel mercato italiano dei mutui. E lo ha fatto sempre seguendo la strategia del digitale.

Ma in Spagna che cosa sta facendo il Bilbao? L’attenzione resta sull’opa da 12,28 miliardi lanciata su Banco Sabadell.

LAVORO, CALCIO, PIL, UNICORNI PERCHÉ MADRID PIGLIATUTTO

Alessia Cruciani per “L’Economia – Corriere della Sera” - Estratti

Braccia al cielo con una coppa in mano. Negli ultimi anni hanno avuto spesso motivo di brindare gli spagnoli. E il 14 luglio scorso si sono quasi ubriacati. Prima hanno celebrato Carlos Alcaraz, trionfatore per la seconda volta di fila a Wimbledon (per lui un assegno da 3,14 milioni), erede ufficiale di un altro grandissimo: Rafa Nadal.

Poche ore dopo, alla presenza di re Felipe, è stata incoronata regina d’Europa la nazionale di calcio (28,25 milioni di montepremi)

Nonostante le stime iniziali per il 2023 prevedessero una crescita di poco superiore dell’1%, il Pil spagnolo ha invece guadagnato il 2,5%, superando Italia e Francia (+0,9% per entrambe), Germania (-0,3%) e l’intera Eurozona (+0,4%). La Banca di Spagna sostiene che l’economia della Penisola iberica crescerà quest’anno dell’1,9%, contro lo 0,9% dell’Italia e lo 0,6% dell’Eurozona, indicati dalla Commissione Ue.

Inoltre, dal 1 gennaio 2024 è spagnola anche la presidente della Bei.

Secondo Forbes la Spagna conta ormai 18 unicorni (società valutate oltre il miliardo di dollari). Tra questi spiccano nomi celebri come Idealista, Glovo, Wallbox, eDreams. Per intenderci, in Italia sono appena 10, mentre la parte del leone la fanno Regno Unito (171), Germania (70) e Francia (52).

Sul perché la Spagna stia crescendo così tanto, gli analisti non hanno dubbi: oltre a un buon uso dei fondi del Next Gen Eu, a far accelerare l’economia sono i consumi. Il mercato del lavoro sta creando occupazione, sostenendo i redditi, aiutati da un’inflazione più bassa rispetto agli altri Paesi Ue: nel 2023 sono stati 783 mila i nuovi posti di lavoro, con un tasso di disoccupazione sceso all’11%. Sempre sopra la media Ue, ma mai così basso dal 2008.

Segnali positivi anche dal turismo: nel 2023 gli arrivi internazionali hanno superato gli 85 milioni, un record dall’inizio delle registrazioni statistiche. Non bisogna poi dimenticare il sostegno di Bruxelles nelle crisi affrontate dal Paese.

Tutti i governi che si sono succeduti a Madrid, come l’attuale guidato dal socialista Pedro Sanchez, hanno avuto relazioni distese con l’Ue. Gli economisti, però, sottolineano che la ripresa spagnola è marcata perché è stato uno dei Paesi a soffrire di più in pandemia mentre il debito pubblico rimane ancora alto, anche se meno di altri Stati. D’altra parte, non può essere sempre game, set, match.