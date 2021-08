MALATO TERMINAL – CI RISIAMO: LA CINA HA DECISO DI CHIUDERE UNO DEI TERMINAL DEL PORTO DI NINGBO, IL TERZO PIÙ GRANDE AL MONDO. IL COMMERCIO INTERNAZIONALE VA IN TILT: ANCHE PERCHÉ C’È DA GESTIRE UNA DOMANDA SENZA PRECEDENTI, DI MATERIE PRIME E DI PRODOTTI. TUTTI SOFFRONO: CIBO, ELETTRONICA, ABBIGLIAMENTO, ARREDAMENTI: I PREZZI SONO ALLE STELLE – DUE ANNI FA PER UN CONTAINER SHANGHAI-GENOVAS PAGAVANO 1500 EURO. OGGI PIÙ DI 12MILA

Estratto dell’articolo di Gianluca Modolo per “la Repubblica”

Chiuso per virus. Ancora. E, ancora, i ritardi nelle spedizioni dai porti cinesi a quelli europei e americani salgono a livelli mai visti. Così come i prezzi, da capogiro. Un caso di Covid e la Cina ha deciso di chiudere uno dei terminal del porto di Ningbo, il terzo più grande al mondo, mettendo in crisi ancora di più la già ingolfata catena delle spedizioni. Proprio mentre il periodo di maggior picco dell'anno si avvicina.

C'è da far arrivare in tempo sugli scaffali la merce per il Natale. E potrebbe non essere così facile. Dopo la chiusura di Yantian a fine maggio, durata quasi un mese, si rischia di rivivere un incubo, con il sistema marittimo mondiale che lotta per gestire una domanda senza precedenti. «Il fatto che le navi accumulino ritardi e che ora siano in aumento i focolai nei principali centri di produzione cinesi potrebbe avere conseguenze di vasta portata per lo shopping natalizio», ha spiegato Josh Brazil, dell'americana project44. Ma è solo una parte del problema.

Dal cibo all'elettronica, dall'abbigliamento all'arredamento soffrono tutti. Se due anni fa un container di 40 piedi (cioè lungo 12 metri) da Shanghai a Rotterdam costava 2.100 dollari, oggi si arriva a 13.700. «In 30 anni prezzi così non li avevo mai visti », spiega Fabio Ciardi, branch manager a Pechino della Savino Del Bene, primo spedizioniere italiano con una decina di uffici in tutta la Cina. «Per un container sulla Shanghai- Genova oggi bisogna sborsare 12.800 dollari. Due anni fa eravamo tra i 1.500 e i 2mila».

Dopo il lungo lockdown della scorsa primavera e la crescita incredibile della domanda sulle rotte dalla Cina e dai Paesi asiatici nella prima metà dell'anno l'export cinese verso l'Ue è cresciuto del 25,5%, quello verso gli Usa del 17,8% si è prodotto un ingorgo mai visto. Ma più si esporta meno container ci sono, più la domanda si alza più i prezzi delle spedizioni crescono, come quelli della merce.

