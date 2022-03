COME SI DICE DEFAULT IN RUSSO? IL CREMLINO NON HA I DOLLARI PER PAGARE GLI INTERESSI SUL DEBITO PUBBLICO: ENTRO MARZO DEVE RIMBORSARE COUPON PER 732 MILIONI DI DOLLARI - E IL PAGAMENTO DEVE AVVENIRE IN VALUTA AMERICANA, NON IN RUBLI COME VUOLE FARE PUTIN - LA BANCA CENTRALE RUSSA SI ERA PREPARATA ALL'ISOLAMENTO FINANZIARIO ACCUMULANDO DA ANNI RISERVE (520 MILIARDI DI DOLLARI) E ORO (OLTRE 130 MILIARDI DI DOLLARI), MA LE SANZIONI HANNO IMMOBILIZZATO PIÙ DELLA METÀ DELLE RISERVE DEPOSITATE IN PAESI ESTERI, TRANNE IN CINA...