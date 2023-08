8 ago 2023 15:16

DI MALE IN GREGGIO – A UNA SETTIMANA DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO DI ESPORRE IL CARTELLO CON IL PREZZO MEDIO NEI DISTRIBUTORI, IL COSTO DEI CARBURANTI NON È DIMINUITO. ANZI, È AUMENTATO – UN EFFETTO BOOMERANG PER LA MISURA VOLUTA DAL MINISTRO URSO, PENSATA PER COMBATTERE LA “SPECULAZIONE” DI ALCUNI BENZINAI – I DATI: +0,041 EURO AL LITRO PER IL GASOLIO, +0,017 EURO PER LA BENZINA