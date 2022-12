21 dic 2022 18:40

MAMMA LI CRUCCHI! – È QUASI FATTA PER LUFTHANSA: LA COMPAGNIA TEDESCA ENTRERÀ IN “ITA AIRWAYS” CON UNA QUOTA DI MINORANZA TRAMITE UN AUMENTO DI CAPITALE, CHE IL GOVERNO ITALIANO LE RISERVERÀ – L’AD LAZZERINI: “STIAMO LAVORANDO MOLTO CON LUFTHANSA, IN MANIERA MOLTO COLLABORATIVA, STIAMO CONDIVIDENDO INFORMAZIONI. QUANTA QUOTA E IN CHE MODALITÀ LO DECIDERÀ IL MEF” – “PER LA PRIMA VOLTA NEGLI ULTIMI VENT’ANNI, I RICAVI SUPERANO I COSTI…”