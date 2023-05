VIAGGIARE È DIVENTATO UN LUSSO PER POCHI – I PREZZI DEI BIGLIETTI AEREI SONO DECOLLATI: UN VOLO ROMA-BUENOS AIRES È CRESCIUTO DEL 41%. PER ANDARE A ISTANBUL, DA FIUMICINO, BISOGNA PAGARE IL 60% IN PIÙ. L’UNICO PAESE VERSO CUI CONVIENE VIAGGIARE? LA CINA – IN MEDIA IL COSTO DI UN BIGLIETTO È AUMENTATO DEL 22%, LE COMPAGNIE AREE INCASSANO A PIÙ NON POSSO GIUSTIFICANDO I RINCARI CON L'INFLAZIONE (CHE È DIVENTATA UNA SCUSA PER ALZARE I PREZZI)