(ANSA) - Il numero di immobili pignorati messi all'asta in Cina è salito di quasi il 20% annuo nella prima metà del 2023, in scia al deterioramento dell'economia nella fase post-Covid e alle crescenti difficoltà per i proprietari sui rimborsi delle rate dei mutui. Sono circa 304.000 le proprietà, tra cui un numero crescente di 179.000 case, vendute in sei mesi, secondo i dati della China Index Academy, istituto di ricerca specializzato nel settore immobiliare. Il trend è segnato soprattutto dalle inadempienze sui mutui, secondo Wang Yuchen, direttore dello studio legale Jin Su con sede a Pechino, secondo il sito di news statale Yicai.

Gli ultimi eventi riguardanti il mercato immobiliare cinese non hanno ancora prodotto effetti contagiosi sui mercati finanziari globali. Ma la richiesta di bancarotta di Evergrande negli Stati Uniti ha riportato tensioni nel settore, soprattutto perché la stessa sorte potrebbe toccare a Country Garden, lo sviluppatore leader in Cina che ha cominciato a non onorare alcuni pagamenti di bond.

Ma la preoccupazione è grande: la People Bank of China, la banca centrale cinese, ha introdotto una nuova banda di oscillazione per lo Yuan, nel tentativo di arginare il deprezzamento della valuta cinese rispetto al dollaro in corso in questi giorni e in queste ore. Ma nessun operatore pensa che vi possa essere una difesa a oltranza della moneta cinese in grado di bruciare la montagna di riserve estere di cui gode il paese guidato da Xi Jinping.

Il punto cruciale è che sembra arrivato il momento in cui la grande corsa dell’economia cinese sia giunta al termine e che qualche decisione drastica debba essere presa, prima che gli eventi prendano il sopravvento e il paese si avviti su sè stesso. La ripresa post Covid è più lenta del previsto, il settore manifatturiero arranca, le esportazioni non tirano più come una volta e la disoccupazione giovanile è ai massimi livelli tanto che le autorità hanno deciso di non pubblicare più le statistiche.

Su tutto ciò incombe la bolla immobiliare, il cui settore allargato alle costruzioni pesa per quasi il 30% del Pil dell’intera nazione. E’ dunque lì che bisogna intervenire non procrastinando troppo le decisioni, come in passato è stato fatto con gli eccessi di indebitamento che hanno portato alla deflazione del Giappone, alla grande crisi finanziaria del 2008 e alla crisi dei debiti sovrani europei.

Ormai è chiaro che le classiche manovre di politica monetaria […] non sono più sufficienti. Dunque rimangono due strade, come osserva Martin Sandbu nella sua newsletter sul Financial Times: o si procede con un potente stimolo fiscale per far sì che la crescita dell’economia sia forte a sufficienza per rendere gestibile l’enorme debito del settore immobiliare; oppure si procede alla ristrutturazione di quel debito che può essere fatto con la modalità del bailout, cioé immettendo risorse pubbliche a salvataggio dei creditori, oppure lasciando che i creditori prendano le loro perdite.

Il rischio del primo approccio è che lo stimolo non sia sufficiente e che serva soltanto a procrastinare il problema […] . Nel caso della ristrutturazione, invece, si andrebbe incontro a una sorta di operazione verità, portando i valori degli immobili alla realtà, con perdite che […] sarebbero sopportate dal governo centrale, e quindi con aggravio dell’indebitamento pubblico, e nell’altro dai singoli creditori che sono le amministrazioni pubbliche locali (che hanno gonfiato la bolla con operazioni immobiliari senza ritorno), le banche che le hanno finanziate e i risparmiatori che hanno investito in esse e nelle banche che rischiano il tracollo. E’ chiaro che con la ristrutturazione vi sarà un rimescolamento enorme delle ricchezze e delle povertà con conseguenze sociali e diseguaglianze che potrebbero essere amplificate come mai prima d’ora.

Difficile dire se il presidente Xi Jinping voglia prendersi la responsabilità di un’operazione del genere[…]

