28 lug 2023 18:38

IN MEDIOBANCA STAT VIRTUS – ARCHIVIATO IL BILANCIO CON I RISULTATI ‘’MIGLIORI DI SEMPRE”, NAGEL ANNUNCIA CHE C’È DISPONIBILITÀ A COLLABORARE CON I SOCI DI MAGGIORANZA (MILLERI E CALTAGIRONE) PER IL LORO INGRESSO NEL CDA DI OTTOBRE – L’ULTIMO ERRORE DI CALTA, IN FISSA PER GENERALI: IL SUO SOGNO DI VOTO MAGGIORATO NON SARÀ OBBLIGATORIO. IL MEF HA FATTO CAPIRE AL GOVERNO MELONI CHE NESSUN FONDO INVESTIREBBE IN ITALIA CON SOCI STABILI CHE MOLTIPLICANO PER TRE LE LORO AZIONI…