MELA AVVELENATA – LA BANCA BRITANNICA BARCLAYS CONSIGLIA DI “SOTTOPESARE” IL TITOLO DI APPLE: IN PRATICA, L’ISTITUTO HA ABBASSATO IL TARGET DI PREZZO A 160 DOLLARI, IL 17% IN MENO DEL VALORE ATTUALE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ, LA PRIMA AL MONDO PER CAPITALIZZAZIONE (QUASI 3MILA MILIARDI DI DOLLARI) – L’IPHONE 15 È STATO UN FLOP, I SERVIZI ARRANCANO E GLI APPLE WATCH SONO ZAVORRATI DALLE BEGHE LEGALI. COSA PUÒ SUCCEDERE? È DAVVERO L’INIZIO DELLA FINE PER APPLE? SPOILER: NÌ

1. DOCCIA FREDDA SU APPLE: BARCLAYS ABBASSA IL TARGET A 160 DOLLARI

Estratto dell’articolo di Vito Lops per www.ilsole24ore.com

tim cook presentazione apple

Il nuovo anno finanziario inizia con un allungo di Bitcoin oltre i 45mila dollari e un downgrade (a sorpresa) ai danni della prima società al mondo per capitalizzazione: Apple.

A fine 2023 ha sfiorato i 200 dollari per azione che le attribuiscono un valore di mercato intorno ai 3mila miliardi di dollari, qualcosina in più dei 2.800 di Microsoft che la sta tallonando da un po’.

apple

Secondo gli analisti di Barclays il titolo Apple è però adesso da “sottopesare” (underweight). Gli stessi hanno di conseguenza abbassato il target price da 161 a 160 dollari, il 17% in meno rispetto ai prezzi attuali (192 dollari). Diverse le motivazioni: aumento dei rischi associati ai servizi, preoccupazione per il volume delle vendite di iPhone, l’assenza di una ripresa delle vendite di computer Mac, iPad e dispositivi indossabili. In sintesi dubbi sulla probabilità di una crescita continua dei multipli che vedono oggi il titolo prezzare 29 volte gli utili attesi per fine anno.

APPLE WATCH SERIES 7

[…] Per certi versi si tratta di una doccia fredda perché questo downgrade arriva in un momento euforico per i mercati finanziari, reduci da due mesi di crescita straordinaria. […] Resta da capire se la “bocciatura” di una sola casa d’affari nei confronti di Apple possa essere confinata ad un elemento isolato oppure possa rappresentare quella scusa che molti operatori stanno aspettando da tempo per prendere un po’ di profitto dopo gli eccessi di euforia degli ultimi due mesi del 2023. Tanti indicatori tecnici sono finiti nella modalità “ipercomprato”.

iphone 15 - apple

[…] «Il Re è nudo. E’ questo il senso del downgrade di Barclays su Apple, prima società del mondo per capitalizzazione - spiega Antonio Lengua, trader professionista esperto in analisi volumetriche -. Senza entrare nel dettagli della decisione il timing di questo annuncio, inaspettato e controcorrente, coglie impreparati i mercati all inizio del 2024 e alla vigilia delle trimestrali Q4.

Arriveranno altre case a condividere la view ribassista di Barclays ? Se altri nomi importanti si unissero a questa view, ci si puo aspettare una partenza 2024 in lettera, il contrario di quello che avvenne a inizio 2023. Attenzione inoltre all’impatto sul VIX e sul VXN (volatilità del nasdaq) : dopo alcune settimane di valori molto bassi, una rapida risalita di questi indici, se mantenuta per alcune sessioni, può costringere a riduzioni del portafoglio i vol control funds, che hanno accumulato posizioni long per tutto novembre e dicembre».

2. L'INIZIO DELLA FINE PER L'IPHONE?

Traduzione dell’articolo di Jonathan Chadwick per https://www.dailymail.co.uk/

iphone 15

Da quando è stato presentato il primo iPhone, più di 15 anni fa, Apple si è presa con la forza il mercato degli smartphone. E quando l'anno scorso voci frenetiche hanno circondato l'iPhone 15, la situazione non accennava a terminare. Purtroppo per Apple, il nuovo telefono ha ricevuto un'accoglienza contrastante quando è stato rilasciato a settembre ed è stato definito potenzialmente "il più grande flop nella storia di Apple".

Ora le azioni Apple sono scese del 4% dopo le vendite "poco brillanti" del dispositivo, criticato anche per i suoi molteplici problemi di prestazioni e per le modifiche al design solo minime.

la quota di mercato globale di apple nel mercato degli smartphone dal 2022 al 2023

Quindi è l'inizio della fine per Apple? Il MailOnline ha intervistato alcuni esperti per scoprire cosa deve fare il gigante tecnologico se vuole riconquistare i consumatori. Apple è alle prese con il rallentamento della domanda dall'inizio dello scorso anno e ha previsto vendite per il trimestre festivo ben al di sotto delle stime di Wall Street.

Anche le vendite in Cina hanno destato preoccupazione dopo la rinascita della rivale locale Huawei, che ad agosto ha lanciato il Mate 60 Pro. Secondo DemandSage, nel 2021 Apple ha venduto complessivamente 240 milioni di iPhone, ma nel 2022 le vendite sono scese a 225,3 milioni e l'anno scorso, secondo le stime di IDC, dovrebbero essere scese ancora di più a 215 milioni.

vendite annuali dell iphone dal 2010

Ru Bhikha, esperto di telefonia mobile di Uswitch.com, ha dichiarato che "non è una sorpresa" che le vendite di iPhone siano diminuite nel 2023. 'Nonostante i graduali miglioramenti apportati all'iPhone 15, nell'ultimo anno altri marchi hanno portato sul mercato esperienze più innovative e uniche', ha dichiarato al MailOnline. Con Apple si tratta più di un'evoluzione che di una rivoluzione". Con la forma dei telefoni che si è sviluppata solo leggermente negli ultimi anni, i fan di Apple desiderano qualcosa di diverso".

Il dottor Bipin Patel, CEO di electronRX, ha dichiarato al MailOnline che l'iPhone 15 e altri recenti modelli di smartphone Apple sono rimasti "molto indietro rispetto alla concorrenza". Stiamo assistendo a una crescita continua di Samsung e, nonostante i suoi problemi, Huawei continua a registrare risultati positivi", ha dichiarato. Apple continuerà a fare fatica se non riuscirà a riportare l'entusiasmo intorno all'iPhone ai livelli di un tempo".

iphone 15

Paolo Pescatore, analista di PP Foresight, ritiene che le scarse vendite di iPhone di Apple a livello globale possano essere dovute al fatto che gli utenti conservano più a lungo i loro vecchi dispositivi. Alcuni fan di Apple probabilmente ritengono che l'iPhone 15 presenti cambiamenti minori rispetto all'iPhone 14 e che quindi non valga la pena di spendere soldi. Il più grande cambiamento dell'iPhone 15 rispetto al suo predecessore è stato il nuovo cavo di ricarica - USB-C invece di Lightning - ma non è stato così entusiasmante per i consumatori.

tim cook al lancio dei nuovi prodotti apple 2

Convincere gli utenti a spendere per nuovi dispositivi ogni anno non è facile per nessun fornitore, alla luce della continua incertezza economica", ha dichiarato Pescatore al MailOnline. Le persone sono ora più attente al loro reddito disponibile e tengono i dispositivi più a lungo e li regalano ad altri membri della famiglia".

Patel concorda sul fatto che il denaro gioca un ruolo importante, aggiungendo: Quello che stiamo vedendo in Europa è una crescita degli smartphone a prezzi accessibili, dato che i problemi legati al costo della vita continuano". Melissa Minkow, direttore della strategia di vendita al dettaglio di CI&T, ha affermato che le differenze tra le prossime ondate di iPhone "devono essere più universalmente interessanti e rilevanti".

Apple 2

Concentrarsi maggiormente sul miglioramento dell'esperienza utente di base e sulla creazione di attributi che rivoluzionino il comportamento dei consumatori, come hanno fatto gli aggiornamenti in passato, rinnoverà la domanda delle ultime versioni", ha dichiarato al MailOnline. Il messaggio che si riflette nelle scarse vendite del 15 è che i consumatori prestano molta attenzione ai lanci dei prodotti, non comprano alla cieca quello che è più nuovo". Pescatore ha aggiunto che l'iPhone "rimane un prodotto fondamentale e redditizio per Apple". Ci siamo già trovati di fronte a numerose notizie di vendite poco soddisfacenti", ha detto.

google pixel fold

Apple può permettersi di prendere tempo e lanciare nuovi dispositivi che riaccenderanno l'interesse. Se c'è qualcuno che può far ripartire la domanda per questo segmento, è Apple". Tuttavia, Ben Wood, analista capo di CCS Insight, ha affermato che Apple si trova ancora in una "posizione incredibilmente forte" nel mercato degli smartphone. Il rallentamento delle vendite di iPhone è dovuto principalmente al fatto che le persone mantengono più a lungo i dispositivi esistenti piuttosto che scegliere marche alternative", ha dichiarato Wood al MailOnline.

Apple

Apple rimane in una posizione incredibilmente forte, con una fedeltà senza pari da parte dei proprietari esistenti e una nuova generazione di clienti attratti dal costo inferiore di un dispositivo usato". A livello globale, il principale rivale di Apple nel settore degli smartphone è ancora il gigante coreano Samsung, che si concentra sulla fascia "premium" del mercato, dove i prezzi sono più alti e, a differenza di Apple, offre una gamma di dispositivi pieghevoli.

Grazie all'aspetto di novità, Samsung e altri venditori di smartphone pieghevoli come Huawei e Google potrebbero riuscire ad attirare i consumatori lontano da Apple. Secondo un rapporto di Counterpoint Research pubblicato da 9to5mac, la quota di mercato globale di Apple nel mercato degli smartphone premium è scesa dal 75% al 71% nel 2023, mentre quella di Samsung e Huawei è aumentata.

huawei mate60 pro

Tuttavia, Wood ha dichiarato che Apple rimane un "concorrente temibile" e che è una "sfida enorme" per Samsung o qualsiasi altro produttore di smartphone riuscire a scalzare l'iPhone. Anche se l'iPhone è diventato un "prodotto formulaico", ha detto, non mostra segni di scomparsa.

'Probabilmente Apple continuerà a evolverlo in modo simile agli aggiornamenti che abbiamo visto nelle ultime generazioni di iPhone', ha dichiarato Wood al MailOnline. Chi ha un iPhone è in genere soddisfatto del prodotto e in molti casi acquista altri prodotti correlati, come l'Apple Watch o gli Airpods. Questo non fa altro che vincolarli ancora di più all'ecosistema Apple, rendendo ancora più difficile per i rivali convincere i consumatori a cambiare la loro fedeltà".

TIM COOK 2

Se e quando l'iPhone sarà sostituito da un dispositivo completamente nuovo, è probabile che non debba essere tenuto in mano e controllato con il tatto. Potrebbe trattarsi di una futura iterazione di Vision Pro, il primo auricolare Apple per la realtà mista, che consente a chi lo indossa di scegliere le app con gli occhi, o di un dispositivo ancora da svelare.

Non fraintendete: Apple sta lavorando duramente dietro le quinte su numerosi dispositivi, di tutte le forme e dimensioni", ha detto Pescatore. L'uscita di Vision Pro negli Stati Uniti all'inizio del 2024 potrebbe addirittura superare quella del prossimo iPhone, probabile a settembre.

apple vision pro

Mark Gurman, un insider di Apple, prevede che il prossimo iPhone sarà aggiornato quest'anno "ma non ci saranno grandi cambiamenti". Sarà invece l'attività dell'azienda nel settore degli indossabili - tra cui il prossimo Vision Pro, gli AirPods e l'Apple Watch - a "prendere il centro della scena". Le vendite di Apple sono rimaste stagnanti nell'ultimo anno, dopo l'impennata della spesa tecnologica dei consumatori durante la pandemia", afferma Gurman nell'ultima edizione della sua newsletter.

TIM COOK

In effetti, tutti i suoi principali segmenti di prodotto - iPhone, Mac, iPad, dispositivi indossabili - hanno subito un calo nell'anno fiscale 2023, che si è concluso a settembre".