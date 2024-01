MELA BACATA – APPLE INCASSA LA SECONDA STRONCATURA NEL GIRO DI QUALCHE GIORNO: I BROKER DI “PIPER SANDLER” HANNO RIVISTO AL RIBASSO LA VALUTAZIONE DELLA SOCIETÀ DEGLI IPHONE. L’ANALISI, CHE SEGUE QUELLA DI BARCLAYS, HA FATTO CROLLARE IL TITOLO A WALL STREET: APPLE HA BRUCIATO 170 MILIARDI DI DOLLARI DA INIZIO ANNO. NE VALE ANCORA QUASI 3MILA, E RIMANE LA SOCIETÀ CON LA CAPITALIZZAZIONE PIÙ ALTA DEL MONDO, MA IL DIVARIO CON MICROSOFT SI STA ASSOTTIGLIANDO…

1. APPLE, DOPPIO DOWNGRADE E TONFO IN BORSA ALLARME PER LO STOP DELLA CINA ALL'IPHONE

Estratto dell'articolo di Arcangelo Rociola per "La Stampa"

Due downgrade in una settimana. Apple incassa il secondo giudizio negativo in pochi giorni da parte degli analisti. Dopo quelli di Barclays, ieri anche quelli di Piper Sandler hanno rivisto a ribasso la valutazione di Cupertino. Secondo le previsioni delle banche Usa le sue azioni potrebbero registrare performance meno positive in futuro. Pesante la risposta a Wall Street (-1,51% ieri, -4,05% da inizio anno).

Per gli analisti, l'azienda quest'anno subirà un impatto negativo da due fattori. Il primo è la Cina: preoccupa una possibile stretta dei funzionari di Pechino alla vendita di iPhone a causa delle tensioni con Washington; preoccupa l'ascesa nel Dragone della nuova generazione di smartphone made in China, soprattutto Huawei e Honor […]. Il calo dell'ultima trimestrale è stato causato proprio dalla Cina, dove i ricavi sono risultati pari a 15 miliardi di dollari, sotto i 17 previsti.

Ma c'è anche da dire che Apple arriva da un 2023 da record. Per gli esperti potrebbe quindi trattarsi solo di una correzione rispetto a quanto registrato negli ultimi dodici mesi. Apple nell'anno appena concluso è cresciuta circa del 50% (da 120 a 170 dollari per azione). È tutt'ora l'azienda più capitalizzata al mondo. Vale 3.000 miliardi di dollari.

[…] Cupertino […] A fine dicembre, sotto Natale, ha dovuto fermare la vendita dei suoi iWatch perché accusata di aver violato dei brevetti industriali. E il 2024 comincia male per il suo prodotto di punta. Le previsioni di vendita dell'iPhone 15 e del prossimo 16 sono negative. […] deve cominciare a guardarsi le spalle. Specie da Microsoft, che accorcia le distanze al Nasdaq e minaccia un sorpasso in termini di valore che non si vede da molti anni.

2. SECONDO DOWNGRADE PER APPLE E ADESSO MICROSOFT INSIDIA LO SCETTRO

Estratto dell’articolo di Biagio Simonetta per “il Sole 24 Ore”

[…] Dopo quello di Barclays, Apple ieri ha incassato il secondo downgrade in una settimana. Piper Sandler &Co ha ridotto la valutazione della società guidata da Tim Cook da “overweight” a “neutral” […] . Una revisione che ha ulteriormente aggravato la già difficile settimana di Apple a Wall Street.

Da inizio anno […], il titolo della società più capitalizzata al mondo ha perso circa il 5%, bruciando circa 170 miliardi di dollari di market cap. Una tendenza che preoccupa gli investitori, dopo che nel 2023 il titolo di Apple aveva guadagnato circa il 50%, infrangendo il muro dei 3 trilioni di dollari di capitalizzazione. Oggi, invece, la leadership a Wall Street (che dura da anni) è insidiata da Microsoft. Le due società sono divise da “appena” 60 miliardi di capitalizzazione […].

Del resto l’ultima volta che Apple ha perso lo scettro di regina alla Borsa di New York risale al 2019, quando per pochi mesi in testa balzò proprio Microsoft. All’epoca entrambe le società veleggiavano su capitalizzazioni di mercato da 1 trilione di dollari. Oggi hanno triplicato quel valore, seppure adesso le prospettive sembrino diverse.

Mentre Apple rimane ancorata alle vendite dell’iPhone (che fanno più del 50% del suo fatturato annuale), Microsoft è lanciata a tutta velocità nel business dell’intelligenza artificiale generativa, con gli investimenti in ChatGPT e lo sviluppo di Copilot. Due chiavi di lettura abbastanza distanti, nella visione odierna del mercato. Ed è per questo che Microsoft sembra prossima al sorpasso.

[…] «Siamo preoccupati per le scorte di telefoni cellulari nel primo semestre del 2024 e riteniamo che i tassi di crescita delle vendite unitarie abbiano raggiunto il massimo (...) Il deterioramento del contesto macroeconomico in Cina potrebbe inoltre pesare sul business dei telefoni cellulari», ha scritto Harsh Kumar, analista di Piper Sandler, in una nota ai clienti.

Il broker ha abbassato il rating sul titolo Apple da “overweight” a “neutral”e ha tagliato il suo obiettivo di prezzo di 15 dollari a 205 dollari. Il tutto mentre Apple è alle prese con un rallentamento della domanda dall’inizio dell’anno scorso e ha previsto vendite per il trimestre festivo inferiori alle stime di Wall Street. […]

