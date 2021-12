UNA MELA AL GIORNO TOGLIE META DI TORNO – APPLE STA CERCANDO DI EVITARE IN TUTTI I MODI CHE I SUOI DIPENDENTI PASSINO ALLA SOCIETÀ DI ZUCKERBERG: TIM COOK STA FIRMANDO ASSEGNI TRA I 50 E I 180MILA DOLLARI AGLI INGEGNERI PER CONVINCERLI A RESTARE – IN 100 SONO GIÀ PASSATI AL LATO OSCURO NEGLI ULTIMI MESI. IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA: SOLO IL 20% DEGLI INGEGNERI DI APPLE HA INCASSATO IL PREMIO. SCATENANDO L'IRA DI CHI NON L'HA PERCEPITO (CHE ORA FORSE MEDITA DI ANDARSENE...)

apple

Da www.ilsole24ore.it

Apple ha emesso insoliti quanto significativi bonus in azioni ad alcuni ingegneri nel tentativo di trattenerli in azienda ed evitare che passino ad altre big tech come Meta. La scorsa settimana Cupertino ha informato alcuni tecnici specializzati nella progettazione di parti in silicio, hardware e software dei bonus fuori ciclo.

Le azioni maturano in quattro anni, fornendo un incentivo a rimanere al produttore di iPhone. I bonus a sorpresa variano da circa 50mila dollari a ben 180mila dollari. Il programma non è stato reso pubblico ma, secondo Bloomberg, si presenta come una ricompensa per le alte prestazioni in azienda.

tim cook mark zuckerberg

Cento ingegneri persi pochi mesi

Apple non commenta, ma è chiaro che dietro questa mossa ci sia una strategia atta a trattenere le migliori menti della Silicon Valley prevenendo il rischio che passino alla concorrenza. Meta ha assunto circa 100 ingegneri da Apple negli ultimi mesi, ma non è stata una strada a senso unico: Apple ha anche attirato i dipendenti chiave di Meta.

Apple

Le due aziende sono destinate a diventare rivali agguerrite nel campo degli auricolari per la realtà aumentata e virtuale e degli smartwatch, considerando che entrambi pianificano importanti uscite hardware nei prossimi due anni.

Premio al 20% degli ingegneri

I bonus non fanno parte dei normali contratti di retribuzione di Apple che includono uno stipendio base, azioni e un bonus in denaro. Apple a volte assegna ulteriori bonus ai dipendenti, ma le dimensioni delle ultime elargizioni sono atipiche e sorprendentemente tempestive, scrive Bloomberg.

meta il nuovo nome di facebook

Il premio è andato a un 20% della platea degli ingegneri. Il programma di bonus ha irritato i professionisti che non lo hanno percepito secondo cui il processo di selezione è stato arbitrario. Il valore di alcuni dei bonus ha eguagliato la sovvenzione annuale in azioni data ad alcuni manager.

Senza contare che il valore dei premi è destinato ad aumentare se il prezzo delle azioni Apple continua a salire. Le azioni sono salite del 36% quest’anno, portando la capitalizzazione di mercato dell’azienda a quasi 3mila miliardi di dollari.

TIM COOK APPLE

Intelligenza artificiale terreno di caccia

Meta, nel frattempo, ha intensificato gli sforzi per rubare talenti ingegneristici dalla realtà aumentata di Apple, dall’intelligenza artificiale, dal software e dalle divisioni di ingegneria hardware. Il gigante dei social media che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp ha sventolato significativi aumenti di stipendio sotto il loro naso, mentre aggiusta il focus sull’hardware e sul cosiddetto metaverso.

Una fuga di talenti ha colpito anche altre aree, tra cui il team di auto a guida autonoma di Apple. L’azienda ha bisogno di mantenere la propria abilità ingegneristica mentre lavora su diversi dispositivi di prossima generazione, tra cui l’auto, gli auricolari e le future versioni dell’iPhone.

mark zuckerberg annuncia meta il nuovo nome di facebook

Allo stesso tempo, le voci su un imminente ritorno in ufficio hanno scosso molti dipendenti, portando a uscite. Anche se l’azienda ha ritardato la scadenza per il ritorno in presenza del personale, è quella che tra i giganti tech appare più favorevole al lavoro in sede.