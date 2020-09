GRILLO, I CONTI NON TORNANO! - IL 2019 SI È CHIUSO CON UN UTILE NETTO IN CALO DEL 10,2% PER LA SOCIETÀ CHE GESTISCE IL BLOG DI BEPPE GRILLO. A IMPATTARE SONO I COSTI, LIEVITATI DI 20MILA EURO IN UN ANNO. LE COSE NON VANNO BENISSIMO NEMMENO PER LA “GESTIMAR”, CIOÈ L’AZIENDA CHE DETIENE LE SUE PROPRIETÀ IMMOBILIARI...