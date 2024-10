22 ott 2024 18:51

MELA ALLA PECHINESE – TIM COOK È TORNATO A SORPRESA A PECHINO PER LA SECONDA VOLTA IN QUESTO 2024 – LA VISITA ARRIVA NEL MEZZO DELLE DIFFICOLTÀ DI APPLE IN CINA, PER LE VENDITE IN CALO IN UN MERCATO ESTERO CRUCIALE ALLE PRESE CON IL RALLENTAMENTO DELL'ECONOMIA E I DEBOLI CONSUMI – APPLE IN CINA SCONTA ANCHE LA FEROCE CONCORRENZA DI HUAWEI E…