LA MEMORIA È UN TESAURO NASCOSTO – L’EX PRESIDENTE DELL’ANTITRUST GIUSEPPE TESAURO FIANCHEGGIA MEDIASET NELLA CREAZIONE DI MFE, LA HOLDING OLANDESE IN CUI POTREBBERO CONFLUIRE LE ATTIVITÀ ITALIANE E SPAGNOLE DI MEDIASET, NATA PER ESCLUDERE DAL VOTO VIVENDI - TESAURO DIMENTICA DI AVER A SUO TEMPO OSTEGGIATO L’UNICA LEGGE CHE LA RENDE POSSIBILE: LA FAMIGERATA GASPARRI…

giuseppe tesauro

DAGONOTA

L’ex presidente della Corte Costituzionale e dell’Antitrust Giuseppe Tesauro è stato ingaggiato da Mediaset nella disfida con Vivendi e si è prodotto in un parere legale tutto impegnato a dimostrare che la creazione di Mfe, la holding olandese in cui potrebbero confluire le attività italiane e spagnole di Mediaset, non ha nulla di illegale.

PIERSILVIO BERLUSCONI BOLLORE'

Prima di sposare la causa di Cologno, l’arzillo giurista sembra aver dimenticato che l’operazione è stata approvata dall’assemblea di Mediaset per un unico motivo: l’esclusione dal voto del trust di Vivendi, Simon Fiduciaria, che avrebbe potuto altrimenti bocciare la fusione. E cosa ha utilizzato per neutralizzare il trust? Una interpretazione della legge Gasparri, una legge che lo stesso Tesauro, quando era all’antitrust, aveva definito “inadeguata e non in sintonia con la Ue".

TESAURO, NO ALLA LEGGE GASPARRI - (19 dicembre 2002)

https://www.repubblica.it/online/politica/telescontrosette/tesauro/tesauro.html