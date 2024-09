MENO MALE CHE C'È MATTARELLA A DIFENDERE GLI INTERESSI DELL'ITALIA (ALTRO CHE SOVRANISTI) – LA MELONI DICE CHE L'OPERAZIONE UNICREDIT-COMMERZBANK "NON RIGUARDA IL GOVERNO", E INVECE IL CAPO DELLO STATO, A BERLINO, PARLA CHIARO IN FACCIA AI TEDESCHI, CONTRARI A CEDERE AGLI ITALIANI LA BANCA, IN BARBA AL LIBERO MERCATO UE: “È INDISPENSABILE CHE CRESCANO CAMPIONI EUROPEI” – OGGI IL PRIMO FACCIA A FACCIA TRA ORCEL E I VERTICI DELL’ISTITUTO TEDESCO, INTENZIONATI A METTERSI DI TRAVERSO ALL'ORMAI PRIMO AZIONISTA...

FRANK-WALTER STEINMEIER SERGIO MATTARELLA

MATTARELLA, INDISPENSABILE CREARE 'CAMPIONI EUROPEI'

(ANSA) - "E' indispensabile che crescano campioni europei" in vari settori ed in grado di competere a livello internazionale. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica federale, Frank-Walter Steinmeier, a Berlino rispondendo ad una domanda sulla fusione europea tra banche mentre sono in corso colloqui tra Unicredit e Commerzbank.

UNICREDIT E COMMERZBANK DEBOLI IN BORSA IN GIORNO INCONTRO

(ANSA) - Unicredit e Commerzbank sono deboli in Borsa nel giorno del primo incontro a Francoforte tra i due istituti dopo che il gruppo di Piazza Gae Aulenti è diventato un azionista di peso con una quota potenziale del 21%.

UNICREDIT COMMERZBANK

Il titolo dell'istituto tedesco, a cui peraltro Alphavalue ha alzato la raccomandazione a 'buy' (acquistare ndr), segna -0,06% a 16,4 euro. La banca italiana, invece, a Piazza Affari, in linea con il resto dei bancari, è più fiacca e cede un 0,5% a 39,5 euro.

UNICREDIT, FACCIA A FACCIA CON COMMERZ

Estratto dell’articolo di Francesco Spini per “La Stampa”

Appuntamento a Francoforte, per il primo incontro tra Unicredit e Commerzbank.

Cacciatore e preda a tu per tu. Sarà uno «scambio di vedute», chiarisce Bettina Orlopp, la direttrice finanziaria della seconda banca tedesca e che da lunedì prenderà il posto di Manfred Knof alla guida dell'istituto quale amministratrice delegata.

andrea orcel

Sentire le ragioni di Unicredit […] è un atto dovuto, secondo la manager. «Unicredit è ora un azionista, un investitore ed è molto normale che vengano scambiate opinioni», dice l'ad in pectore […].

Non solo un socio, Unicredit è il primo azionista visto che la banca guidata da Andrea Orcel, dopo il blitz con cui si è palesata al 9% del capitale di Francoforte (comprando il 4,5% dallo Stato tedesco, il resto su mercato) grazie all'acquisto di strumenti derivati è già proiettata al 21%, dove arriverà non appena giungerà il via libera – dato quasi per scontato – della Banca centrale europea.

[…] Gli uomini di Orcel che domani chiederanno alla banca numeri e strategie si vedranno raccontare una nuova storia di crescita. La banca tedesca, infatti, alla vigilia alza i propri obiettivi in termini di profittabilità e di remunerazione agli azionisti. […]

FRANK-WALTER STEINMEIER SERGIO MATTARELLA

In ogni caso Orlopp e i suoi manager oggi faranno buon viso a cattivo gioco. Lei stessa dice che «visti gli eventi manterremo un atteggiamento aperto e valuteremo tutte le opzioni che abbiamo sul tavolo, ogni potenziale di miglioramento per vedere se possiamo creare valore per i nostri azionisti».

Di certo esclude vendite «pazze», acquisizioni insensate o altre «cose stupide» per difendersi. Nonostante alla fine il tema resti sempre lo stesso: l'indipendenza. Lo rimarca anche il presidente del consiglio di sorveglianza della banca tedesca, Jens Weidmann, vecchia conoscenza di Mario Draghi ai tempi della Bce, dove sedeva come "falco" della Bundesbank.

unicredit commerzbank

«Commerzbank – dice – sta costantemente espandendo la propria posizione indipendente come forte pilastro nel mercato bancario tedesco e partner affidabile per l'economia nazionale. Come "Banca per la Germania" crediamo fermamente che abbia un notevole potenziale di crescita e apprezzamento». Agli investitori, della giornata di ieri, resta però appiccicato un concetto: dopo le polemiche dei sindacati, dei consiglieri della banca, del governo, Commerzbank – che oltre a Goldman Sachs ha arruolato come advisor anche Ubs – è pronta a sentire le ragioni di Orcel. […]

