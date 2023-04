MENO PIL PER TUTTI – IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE AVVERTE: PER I PROSSIMI CINQUE ANNI L'ECONOMIA MONDIALE AVRÀ UNA CRESCITA DEBOLE, INTORNO AL 3%. È LA PREVISIONE A MEDIO TERMINE PIÙ BASSA DAL 1990 - LA DIRETTRICE GENERALE, KRISTALINA GEORGIEVA, LA VEDE NERISSIMA: “IL CAMMINO PER AVERE UN PIL GLOBALE ROBUSTO È AVVOLTO NELLA NEBBIA ED È DISSESTATO” – LA FRENATA TOCCHERÀ IL 90% DELLE ECONOMIE AVANZATE MA AVRÀ UN EFFETTO DEVASTANTE SOPRATTUTTO SUI PAESI A BASSO REDDITO…

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

Kristalina Georgieva, direttore generale del fondo monetario internazionale

La crescita economica scivolerà sotto il 3% nel 2023 e attorno a questa cifra si muoverà per i prossimi cinque anni, ovvero la previsione a medio termine più bassa dal 1990, ben al di sotto del 3,8% degli ultimi due decenni.

Il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, […] ha evidenziato che «il cammino per avere un Pil mondiale robusto è avvolto nella nebbia ed è dissestato».

Nel 2021 il Pil globale è aumentato, dopo il devastante anno pandemico, del 6,1%, nel 2022 la crescita si è limitata a un +3,4%. E quest'anno le stime la assestano sotto il 3%, una frenata che tocca il 90% delle economie avanzate e che avrà un impatto pesante in termini di Pil pro capite nei Paesi a medio e basso reddito.

Kristalina Georgieva, direttore generale del fondo monetario internazionale

[…]

Sullo scenario internazionale pesa la situazione Ucraina, il cui impatto va ben oltre i confini nazionali. Per questo ridurre la frammentazione e l'impatto delle crisi geopolitiche è fondamentale. Il Fmi ha fatto una simulazione: il commercio in un contesto frammentato (con supply chain compromesse e politiche protezionistiche spinte ad esempio) inciderebbe sulla perdita di Pil globale di oltre il 7%. Senza contare l'impatto che il "decoupling" avrebbe sui flussi di capitale.

la direttrice operativa del fondo monetario kristalina georgieva

[…] Georgieva ha ammonito i governi a non cedere a facili ricette e a distribuire sussidi e aiuti a pioggia che finirebbero per alimentare la spirale inflazionistica. Riforme, rivoluzione digitale, investimenti verdi sono poi cruciali per generare crescita in settori nuovi.

[…] L'ultimo elemento è il rafforzamento della solidarietà per ridurre le disparità globali. E su questo aspetto Georgieva ha spiegato che l'impegno come prestatore a costo zero dell'Fmi è quadruplicato negli ultimi anni.

Kristalina Georgieva E XI JINPING Kristalina Georgieva Christine Lagarde 1 Kristalina Georgieva Christine Lagarde FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE